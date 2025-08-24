Tenis

Roger Federer rompe un nuevo récord: este es su patrimonio y la cifra exorbitante que acaba de alcanzar

Gracias a una carrera de patrocinios estratégicos y una exitosa inversión, el extenista se une a un exclusivo club de atletas.

Por Samuel Poleo
Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 11:00 pm

El legendario tenista Roger Federer ha alcanzado un nuevo hito en su vida, esta vez fuera de las canchas: se ha convertido en multimillonario. El extenista suizo, que se retiró en 2022, ha acumulado una fortuna de más de 1.100 millones de dólares, consolidando una exitosa carrera que trascendió el ámbito deportivo.

A diferencia de otros atletas, la fortuna de Federer no proviene únicamente de sus ganancias en la cancha, sino de una exitosa estrategia comercial. El tenista siempre se destacó por su lucrativa cartera de patrocinios con marcas de lujo como Rolex, Mercedes-Benz y Moët & Chandon, que lo convirtieron en un ícono de la elegancia.

Su inversión más notable fue con la marca de calzado On. Federer adquirió una participación en la empresa en 2019, que creció exponencialmente cuando la compañía salió a la bolsa en 2021. Hoy en día, sus acciones están valoradas en más de 375 millones de dólares, lo que demuestra su visión de negocio.

Con este logro, Federer se une a un selecto grupo de apenas siete atletas multimillonarios en el mundo. El suizo ahora comparte este estatus con figuras icónicas del deporte como Michael Jordan, LeBron James, y los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, afianzando su legado como una de las figuras más influyentes del deporte global.

