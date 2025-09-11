¿Técnico extranjero o venezolano? Estos son los candidatos preferidos por los hinchas de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Ante la salida de Fernando "Bocha" Batista este miércoles, muchos nombres de posibles entrenadores comienzan a circular entre los aficionados. Mientras algunos prefieren refrescar el banquillo, otros piden caras ya conocidas.

A través de una encuesta publicada por 2001Online en su canal de WhatsApp, se le preguntó a los hinchas de la selección a quién prefieren como el nuevo DT del combinado nacional.

Entre las opciones destaca César Farías, Noel "Chita" Sanvicente, un técnico extranjero o un técnico venezolano que no haya comandado la selección anteriormente.

La tendencia entre los seguidores del canal marca una preferencia amplia hacia un técnico extranjero nuevo, con 43 votos hasta la hora de publicación de esta nota.

En segunda posición, se encuentra un técnico venezolano que no haya estado previamente en el combinado nacional, mientras que Farías y "Chita" Sanvicente son quienes cuentan con menos popularidad en la encuesta.

¿Qué dicen en las diferentes redes sociales?

Desde el punto de vista especulativo, el aficionado ha pasado a convertirse en "juez", dictando quiénes son sus preferidos para suplir a Batista en el banquillo vinotinto.

Si se habla de nombres específicos existen dos que sobresalen: César Farías y Oswaldo Vizcarrondo, quienes dirigen actualmente al Junior de Barranquilla y a la selección venezolana sub 20 respectivamente.

En redes como X, Instagram y TikTok, los argumentos más comunes entre quienes prefieren a Farías es su experiencia en el manejo del banquillo y su aporte en lo psicológico para sobrellevar partidos cruciales.

Los que prefieren a Vizcarrondo afirman que es un DT que ha cumplido con un proceso formativo intachable y que a nivel juvenil ha cosechado logros, con un esquema atractivo a pesar de no haber dirigido profesionalmente.

Pero pese a los dimes y diretes que ya comienzan a aparecer, ninguna información precisa o rumor ha surgido de momento. Las ansias en medio de la tristeza por el amargo trago del martes permanecen a flor de piel mientras cicatriza la herida de no acceder al repechaje.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube