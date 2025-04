¿Ventaja Gunners? Arsenal recibe al PSG en semifinales de Champions

Suscríbete a nuestros canales

El Arsenal recibe al Paris Saint-Germain en el Emirates Stadium para el crucial partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Llegar a esta instancia es un logro notable para ambos equipos, especialmente para un PSG que tuvo un comienzo titubeante en la fase de grupos. Sin embargo, los playoffs han demostrado su valía, anticipando un choque apasionante en Londres.

Analizando los enfrentamientos directos, el último encuentro oficial favoreció al Arsenal con un 2-0 en octubre de 2024. Las estadísticas de ese partido mostraron un PSG con mayor posesión (62% vs 38%) y más córners (5 vs 1), pero un equipo inglés más efectivo de cara a portería (6 tiros a puerta vs 2).

Históricamente, en tres duelos, el Arsenal ha marcado 5 goles por 3 del PSG, con un promedio total de 2.67 goles por partido.

El Arsenal llega a este partido con una racha de 12 encuentros invicto en todas las competiciones, aunque sus resultados recientes muestran cierta irregularidad con una victoria y tres empates en sus últimos cuatro partidos. En la Champions League, superaron con solvencia al PSV y sorprendieron al Real Madrid en cuartos de final.

Por su parte, el PSG llega tras coronarse campeón de la Ligue 1, aunque sufrieron su primera derrota liguera reciente ante el Niza. En la Liga de Campeones, han mostrado una notable mejoría, eliminando al Brest y al Liverpool, y superando al Aston Villa en cuartos. Cuentan con toda su plantilla disponible para este importante encuentro.

Considerando el poderío ofensivo de ambos conjuntos, la predicción de MeridianoBet se inclina hacia un partido con goles. La tendencia de más de 2.5 goles parece una apuesta interesante, dado que se ha cumplido en los últimos ocho partidos del Arsenal en Champions y en cuatro de los últimos cinco del PSG.

Jugadas ganadoras de nuestro equipo:

Más de 2.5 goles en total (-110)

Paris Saint-Germain Hándicap +1.5 (-395)

R: Luimar González Yanes

