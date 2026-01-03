"Voy a pisar a Lamine Yamal": Pere Milla incendia la previa del derbi catalán

Suscríbete a nuestros canales

La previa del derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona ha alcanzado su punto de ebullición. Este sábado, el RCDE Stadium será el escenario de uno de los enfrentamientos más igualados de los últimos tiempos, marcado por las recientes declaraciones de Pere Milla.

El delantero blanquiazul acudió como invitado al programa ‘Perico Que Vola’, donde fue protagonista de un intercambio que ha generado un gran ruido en Cataluña. Ante la pregunta de un aficionado sobre si preferiría "pisar" a Joan García o a Lamine Yamal, el jugador eligió al joven extremo azulgrana.

Tras su respuesta, el propio Milla bromeó con la inevitable repercusión mediática que tendrían sus palabras. "Pere Milla va a pisar a Lamine Yamal", comentó entre risas, consciente de cómo se interpretaría su elección a pocas horas de que ruede el balón.

Lo deportivo, sin embargo, justifica la alta tensión. El Espanyol llega en un estado de gracia tras encadenar cinco victorias consecutivas. Un triunfo este sábado permitiría a los "pericos" soñar con puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

Por su parte, el Barcelona aterriza en Cornellà como líder sólido del campeonato. El equipo de Hansi Flick ha ganado todos sus compromisos ligueros desde su caída en el clásico, consolidando un dominio que será puesto a prueba por su máximo rival regional.

El derbi, correspondiente a la jornada 18, promete emociones fuertes no solo por el pique dialéctico, sino por el excelente momento que atraviesan ambas plantillas. La seguridad y el ambiente en el estadio serán vigilados de cerca tras este intercambio de declaraciones.

