Supercopa de España: Valverde reprende a Iñaki Williams tras sus críticas a Arabia

Ernesto Valverde ha intervenido públicamente para frenar la polémica generada por Iñaki Williams. El capitán del Athletic Club calificó de "una mierda" el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

En la rueda de prensa previa al torneo, el técnico tildó de "poco acertadas" las palabras del delantero. Aunque Valverde entiende el malestar, exigió respeto institucional hacia la competición que se disputará en Yeda.

El entrenador recordó que el club recibe beneficios económicos y prestigio por participar en este formato. "Independientemente de que nos guste más o menos, debemos ser cuidadosos con las expresiones", subrayó el preparador rojiblanco.

El malestar de Williams coincide con el nacimiento de su primer hijo, ocurrido el pasado 1 de enero. El futbolista lamentó tener que abandonar a su familia apenas unos días después del parto para viajar al extranjero.

Pese al reproche, Valverde admitió que la paternidad puede trastocar el ánimo del jugador. No obstante, insistió en que el equipo debe centrarse en lo deportivo y en la oportunidad de pelear por un nuevo título.

Iñaki Williams, por su parte, aseguró que está a total disposición del club para enfrentar al FC Barcelona. El capitán espera recuperar su mejor nivel tras superar dos meses marcados por las lesiones y la falta de gol.

El Athletic disputará la semifinal el próximo miércoles 7 de enero en el estadio King Abdullah Sports City. En caso de victoria, los leones buscarán el trofeo el domingo 11 contra el ganador del derbi entre el Real Madrid y el Atlético.

