Wanda Nara: los detalles de un posible romance con Ayrton Costa

En el mundo del espectáculo argentino siempre hay algo nuevo para hablar, y esta vez el foco vuelve a estar en Wanda Nara. La mediática estaría comenzando un romance con Ayrton Costa, defensor de Boca Juniors, y las pistas en redes sociales no hicieron más que encender las especulaciones.

Todo empezó con un comentario en el programa “LAM”, donde el periodista Fefe Bongiorno aseguró que Wanda está “hablando” con un futbolista que jugó el Mundial de Clubes. A partir de ahí, los ojos se posaron en Costa, un jugador de 25 años recién llegado al club xeneize. Las razones no son pocas: ambos compartieron fotos con el mismo auto —un Mustang negro con ploteado llamativo y misma patente— y en distintos posteos se los vio luciendo un anillo muy parecido.

La historia tomó más fuerza cuando se supo que Wanda canceló a último momento un viaje que tenía previsto al Mundial de Clubes. Según versiones cercanas, prefirió quedarse en Buenos Aires “por motivos personales”. Además, algunos likes cruzados entre ella y Costa en Instagram terminaron por darle más cuerpo a la versión.

Wanda, cuando fue consultada por Ángel de Brito, negó todo. Sin embargo, eso no bastó para enfriar el tema. Hay quienes aseguran que Costa incluso la habría presentado como “alguien especial” en una reunión privada con amigos.

Por ahora, no hay confirmación oficial ni de ella ni del jugador, pero el rumor sigue creciendo. Y si bien ambos se han mantenido en silencio, los detalles no pasan desapercibidos en el mundo de la farándula y el fútbol, donde un cruce así no tarda en convertirse en tendencia.

