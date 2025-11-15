Caos en el Palacio Nacional de México: protesta de la 'Generación Z' termina en disturbios

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado en Ciudad de México, se registraron disturbios frente al Palacio Nacional, tras las protestas de la autodenominada 'Generación Z'.

De acuerdo con medios internacionales y redes sociales las protestas causaron caos en la sede del Poder Ejecutivo.

Disturbios en el Palacio Nacional de México

El recorrido de los protestantes en Ciudad de México, inició en el Ángel de la Independencia de manera pacífica, sin embargo, al llegar a las puertas del Palacio Nacional se salió de control.

Los protestantes golpearon con martillos y piedras contra las vallas de resguardo de la sede del Poder Ejecutivo.

Tras derribar las vallas, la policía de la ciudad comenzó labores para disolver la protesta por medio del uso de gases lacrimógenos y de extintor.

De estos enfrentamientos entre los protestantes contra las autoridades, al menos 20 personas resultaron heridas, quienes recibieron atención primaria por parte de equipos de paramédicos que acudieron al lugar.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube