¡En imágenes! Alarma en Buenos Aires tras explosión en una planta de productos químicos: incendio se extiende a otras empresas

Durante la noche del viernes, se registró una explosión en una planta de productos químicos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el incendio posterior se ha extendido a otras empresas vecinas y las labores de extinción podría continuar por más de 24 horas.

Explosión en Buenos Aires

El ministerio de Salud, informó que al menos 15 personas resultaron heridas tras el siniestro, sin embargo, también aseguró que están fuera de peligro.

Se trata de la planta de la empresa Logischem, la cual se dedica a almacenar y distribuir productos químicos. Según la municipalidad de Ezeiza, el siniestro inició con un incendio, al cual le siguió la explosión que levantó las llamas hasta 20 metros de altura.

Actualmente, múltiples efectivos bomberiles de localidades aledañas, efectivos de la Cruz Roja y de la Policía Federal, trabajan en conjunto para el resguardo de los ciudadanos y controlar el incendio posterior a la explosión, estando el operativo a cargo del ministerio de Seguridad de Buenos Aires.

Control de incendio de gran magnitud

En este sentido, se estima que las labores para controlar y extinguir por completo el incendio puedan durar entre 24 y 36 horas.

Esto se debe a que las llamas se extendieron hasta empresas vecinas como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

Cabe destacar que por ahora el objetivo principal es evitar que se propaguen las llamas hacia la empresa Flamia, la cual tiene almacenados productos altamente inflamables.

¿Hay gases tóxicos en el aire?

Al respecto, la municipalidad de Ezeiza indicó que a pesar de la nube negra registrada con la explosión y las llamas de hasta 20 metros de altura, no hay señales de contaminación química en el aire.

Asimismo, indica que tampoco han recibido llamados por intoxicación en la población.

Restricciones viales

Tras la explosión e incendio de gran magnitud que se registró en la localidad de Carlos Spegazzini, municipio de Ezeiza, específicamente a unos 12 kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, algunos vuelos se vieron afectados.

Sin embargo, para la tarde de este sábado, la mayoría de los vuelos están normalizados, pese a haber sufrido demoras, desvíos y cancelaciones durante la madrugada de hoy.

Asimismo, se supo que la autopista Cañuelas-Ezeiza, principal acceso al aeropuerto, se encuentra temporalmente restringido en aras de facilitar las labores de las autoridades que atienden el siniestro.

