Día Internacional de la Mujer: Tania Sarabia, Mariana Reyes y Carmen Beatriz Fernández cuentan sus historias

La celebración del Día Internacional de la Mujer es propicia para recordar las luchas sociales emprendidas por las féminas para exigir igualdad en el reconocimiento académico, político y cultural.

En esta oportunidad, la marca 2001 conversó con tres mujeres venezolanas, dos de ellas emigraron y una se mantiene en el país. Además de la nacionalidad comparten el ímpetu característico de las damas, quienes enfrentan con ahínco todas las responsabilidades que les asignen.

Carmen Beatriz Fernández: El empoderamiento de la mujer política es todavía una tarea pendiente

La consultora venezolana Carmen Beatriz Fernández es docente de la Universidad de Navarra y lidera proyectos de envergadura. Su preparación ha sido fundamental para desarrollar una trayectoria en el competitivo mundo político, que por muchos años estuvo liderado por hombres.

“En general, ni en la academia ni en la consultoría me he sentido discriminada por ser mujer. Sin embargo, sí que he sufrido un par de incidentes machistas con clientes hombres. Además, hay algunos temas en campañas que, en mi experiencia, son predominantemente territorio masculino, el de la provisión de fondos y recursos para la campaña es uno de ellos, por ejemplo”, dijo.

Desde su punto de vista, uno de los principales retos de las mujeres es alcanzar el poder político, aunque destacó el avance de las féminas en cargos de representación y con incidencia en la vida pública.

“El Global Gender Gap Report hace el ejercicio anual de medir la distancia entre hombres y mujeres en 4 ámbitos: el de la salud, el de la educación, el económico y el político. En general, aunque ha habido avances enormes en los dos primeros hasta la casi total paridad, y ciertos avances en el tercero, en el tema político todavía las brechas de género son enormes”, añadió.

Agregó que Venezuela tiene asuntos pendientes para garantizar el total empoderamiento femenino. “El COVID-19 y laspolíticas públicas en Venezuela hicieron que la mujer venezolana retrocediera 20 puestos en el Global Gender Gap Report, en 2021. El empoderamiento de la mujer política es todavía una tarea pendiente, en la que esta profesión puede hacer grandes aportes. Hay una frase genial de Michelle Bachelet que refleja esto: ‘si una mujer entra a la política, cambia la mujer; si muchas mujeres entran a la política, cambia la política’”, concluyó.

Mariana Reyes: Yo emigré sin querer hacerlo

La periodista Mariana Reyes dejó el país en 2017 luego de una situación familiar y aterrizó en Miami, Estados Unidos. Allí estuvo algunos años y lideró un programa de opinión en TV Venezuela, que, generalmente, anclan hombres.

Luego, deseosa de conocer otras realidades, se trasladó hasta Chicago y firmó como reportera para la cadena Telemundo con sede en esa ciudad. Actualmente, tiene a cargo una de las emisiones informativas como narradora de noticias.

Reyes, quien trabajó en CNB, Globovision, Kys FM y Vivo Play, nunca tuvo entre sus planes echar raíces en otras tierras porque, como ella se define, es una “enamorada de Venezuela, amor que heredé de mi madre, quien adoraba a este país. Ella falleció cuando yo tenía 18 años y quedé con ese legado”, recordó.

A su juicio, cada proceso migratorio es distinto, algunos más complejos que otros. En su caso, la añoranza permanente como mujer migrante es de lo más difícil de afrontar. “Yo emigré sin querer, no lo tenía entre mis planes, sostuve que sería la última en apagar la luz. Tengo ocho años viendo la vida hacia atrás, lo que dejé”, enfatizó.

En su proceso de adaptación a la “Ciudad de los vientos” sufrió “cultural shock” y entendió el impacto de salir de Venezuela. “En Miami fue suave porque allá estaban algunos familiares, amigos, colegas, pero yo tenía sed de algo nuevo, corté el cordón umbilical y encontré una oportunidad laboral en Chicago. Si me preguntas, todo lo que tenemos los periodistas venezolanos en nuestro haber se nota en cualquier sala de redacción”.

Sobre los anuncios de deportación anunciados por la administración de Donald Trump, lamentó que los inmigrantes sean sometidos a redadas o procesos de deportación porque resultan traumáticos para los afectados.

Tania Sarabia: La mujer se ha liberado y ha adelantado sus proyectos

Tania Sarabia es sinónimo de excelencia y calidad actoral con sello venezolano. Al igual que sus antecesoras, reconoce el impacto de las mujeres en la conquista de sus logros y sueños. “Los retos de las mujeres tienen años creándose, más de un siglo, haciendo de madres, esposas, incluso haciendo lo que el marido quería, pero en la actualidad la mujer se ha liberado y ha adelantado sus proyectos personales”.

A las mujeres les recomendó formarse y luchar para cristalizar todos sus anhelos.

