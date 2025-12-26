¿Año Nuevo gratis? El evento masivo en el Grand Park que promete la mejor cuenta regresiva de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Con la Navidad ya en el espejo retrovisor, el sur de California se prepara para despedir el 2025 con una agenda vibrante. Desde este viernes 26 de diciembre y hasta las primeras horas del 2026, la región ofrece desde encuentros con la naturaleza hasta fiestas masivas y espectáculos de Broadway.

Si buscas planes para estirar las vacaciones o recibir el Año Nuevo por todo lo alto, aquí tienes las mejores opciones:

Panorama permanente: Gorilas, cocodrilos y magia de Oz

A partir de este 26 de diciembre, puedes visitar a los residentes más nuevos y las instalaciones temáticas que cierran pronto:

Nuevo integrante en el L.A. Zoo: El zoológico de Los Ángeles celebra el nacimiento de un gorila de las tierras bajas occidentales , el quinto gran simio nacido este año. Es una oportunidad única para ver a la tropa familiar completa. (Boletos desde $22).

Teatro infantil en Culver City: Hasta el 4 de enero, el Kirk Douglas Theatre presenta The Enormous Crocodile , una selva interactiva llena de humor para los más pequeños. (Boletos desde $40).

Navidad en Oz: El icónico Hotel del Coronado mantiene su exhibición gratuita A Holiday in Oz hasta el 4 de enero, una parada obligatoria para los amantes de los clásicos.

Domingo 28 de diciembre: Valses y elegancia europea

El espíritu de Viena llega al Walt Disney Concert Hall este domingo a las 2:30 p.m. El espectáculo Salute to Vienna combina una orquesta sinfónica completa con bailarines europeos de primer nivel.

Si te lo pierdes el domingo, habrá una segunda función el martes en el Segerstrom de Costa Mesa. (Boletos desde $55).

Miércoles 31 de diciembre: Las mejores fiestas para recibir el 2026

La Nochevieja en Los Ángeles y el Condado de Orange ofrece opciones para todos los estilos y presupuestos:

Para toda la familia (Gratis y temprano):

The Broad: El museo abre sus puertas de 12 a 5 p.m. para una celebración temprana ideal para niños pequeños. (Entrada libre).

Gloria Molina Grand Park: Bajo el lema “El poder de uno”, el centro de L.A. se llenará de DJs, camiones de comida e instalaciones de arte a partir de las 8 p.m. (Gratis).

Grandes producciones y conciertos:

Universal Studios Hollywood: La fiesta EVE transformará el parque con múltiples áreas de baile y fuegos artificiales a medianoche. (Desde $109).

The Roots en el Disney Hall: El legendario grupo de hip-hop y banda de The Tonight Show ofrecerá dos funciones (7:00 y 10:30 p.m.) para recibir el año con ritmo. (Desde $69).

Mascarada en el Queen Mary: Una sofisticada velada de máscaras a bordo del histórico trasatlántico en Long Beach, con música en vivo y pirotecnia sobre el mar. (Desde $170).

Winter Fest OC: Una celebración nostálgica en Costa Mesa con tributos a los 70 y 80, DJ sets y fuegos artificiales. (Desde $25).

