Balas, choques y hospitalización: qué se sabe de los dos indocumentados heridos por el ICE en Maryland

Suscríbete a nuestros canales

Un operativo de control migratorio en Glen Burnie, Maryland, escaló hasta un tiroteo la mañana de este miércoles, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrieron fuego contra un vehículo en movimiento.

El incidente, que dejó a dos personas heridas y una escena de caos entre edificios locales, se produjo durante un intento de remoción que derivó en una confrontación violenta.

El incidente: Una furgoneta utilizada como "arma"

Según el reporte oficial de ICE, los agentes federales tenían como objetivo una furgoneta en la que viajaban dos hombres indocumentados. Al aproximarse y ordenar al conductor que apagara el motor, la situación se tornó crítica:

El conductor: Identificado como Tiago Alexandre Sousa-Martins , de nacionalidad portuguesa.

El pasajero: Identificado como Solomon Antonio Serrano-Esquivel, originario de El Salvador.

De acuerdo con la versión de la agencia, Sousa-Martins se negó a obedecer las órdenes y utilizó el vehículo para intentar escapar, embistiendo primero varias camionetas oficiales de ICE.

El comunicado señala que, posteriormente, el conductor dirigió la furgoneta directamente hacia los agentes, lo que provocó que estos dispararan sus armas reglamentarias al "temer por sus vidas".

Desenlace y estado de salud

Tras los disparos, la furgoneta perdió el control y terminó estrellándose entre dos edificios. El impacto y las heridas de bala dejaron a ambos ocupantes lesionados:

Sousa-Martins (conductor): Resultó herido por los proyectiles de los agentes. Serrano-Esquivel (pasajero): Sufrió lesiones a consecuencia del choque posterior.

A pesar de la gravedad del suceso, las autoridades confirmaron que ninguno presenta lesiones que pongan en peligro su vida.

Los agentes federales brindaron los primeros auxilios en el lugar antes de que ambos fueran trasladados a un hospital, donde permanecen en condición estable. Por su parte, no se reportaron heridos de gravedad entre el personal de ICE.

La policía del Condado de Anne Arundel mantiene el caso bajo revisión bajo los protocolos habituales de uso de fuerza, mientras se determina el seguimiento legal y los posibles cargos contra el conductor por el ataque a los agentes federales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube