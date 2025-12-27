Datos

Usuario y contraseña de Cantv: siga estos pasos para recuperar sus datos

Recupere sus datos y consulte su saldo pendiente con estos sencillos pasos

Por Selene Rivera
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 09:00 pm

La empresa estatal de telecomunicaciones, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) difundió el paso a paso para la recuperación de usuario y contraseña.

Pasos para recuperar su usuario y contraseña de Cantv

Para recuperar su usuario o contraseña y así poder consultar su factura de Cantv, debe seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar al portal web de Cantv: www.cantv.com.ve
  2. Hacer clic en la sección Consulta tu factura
  3. Seleccionar la opción Hogares/Pymes
  4. Hacer clic en ¿Olvidó sus datos?
  5. Indicar el correo electrónico utilizado en el registro *
    En caso de haber olvidado el correo electrónico utilizado en el registro y/o las preguntas de seguridad, hacer clic en Haga clic aquí, luego complete los datos solicitados y recuperará el acceso. Una vez que haya recuperado su correo, continúe con el paso 5
  6. Responder las preguntas de seguridad y presiona Continuar
  7. Seleccionar la opción Correo electrónico para recibir la información solicitada (usuario y clave temporal)
  8. Ingresar a su correo para obtener su usuario y clave temporal
  9. Iniciar sesión con los datos enviados por Cantv y realizar el cambio de contraseña

 

¿Cómo consultar saldo?

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa de telecomunicaciones, para consultar saldo debe seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal web de Cantv, www.cantv.com.ve
  • Hacer clic en Consulta tu saldo
  • Ingresar el código de área y el número telefónico a consultar
  • Ingresar el resultao del captcha y hacer clic en Envía Solicitud

Viernes 26 de Diciembre - 2025
