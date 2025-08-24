En video: avión aterriza de emergencia en Texas por falla en una de sus alas

Suscríbete a nuestros canales

Un avión de Delta Airlines con 62 pasajeros y su tripulación vivieron momentos de pánico, luego de que una de sus alas se rompiera en pleno vuelo.

“Creí que eran turbulencias, pero al mirar por la ventana supe que era un grave incidente de seguridad porque el ala estaba rota”, indicó Shanila Arif, una pasajera que grabó toda la secuencia la cual fue difundida en redes sociales.

El avión Boeing 737-800 despegó desde el Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida con destino a Texas, donde aterrizó de emergencia.

En pleno descenso con dirección a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, la aeronave empezó a temblar de manera persistente.

Pese al pánico, el avión aterrizó de forma segura en el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom a las 2:24 p.m, sin heridos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investiga el incidente del avión y el desperfecto técnico que causó la rotura.