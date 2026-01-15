¡En video! Venezolanos se concentran en la Casa Blanca a la expectativa del encuentro entre Trump y Machado

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de ciudadanos venezolanos se concentró este jueves 15 de enero de 2026 frente a la Casa Blanca, en Washington D.C.

De acuerdo con videos publicados por usuarios en la red social X, la manifestación se produce debido al primer encuentro cara a cara entre el presidente Trump y María Corina Machado.

Con banderas y cánticos, los asistentes entonaron el himno nacional de Venezuela, alzando carteles de agradecimiento a Trump.

Detalles de la reunión con Donald Trump

El presidente Trump recibe a María Corina Machado, quien recientemente fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, para un almuerzo de trabajo en un comedor privado de la Casa Blanca.

En la reunión también participa el secretario de Estado, Marco Rubio. El objetivo principal es discutir el futuro político de Venezuela y el papel que jugará la oposición en los próximos meses, en medio de un contexto donde Washington también mantiene diálogos con la actual administración de Delcy Rodríguez.

Esta visita ocurre apenas dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar.

¿Cuáles son los objetivos de la reunión?

Mientras Machado busca consolidar el apoyo de EEUU para una democratización total, la Casa Blanca ha negociado acuerdos energéticos y comerciales con el gobierno encargado en Caracas para garantizar la estabilidad de la región y el suministro de petróleo.

Los líderes de la concentración enfatizaron que la comunidad internacional no debe olvidar la situación económica y social que enfrenta el país.

