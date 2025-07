Perú: abuela peruana lleva a su nieto hasta la playa para que conociera el tsunami

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de la tercera edad afirmó durante una entrevista que se acercó junto a su nieto a las costas de Villa de Chorrillos, en Perú, para ver el tsunami, esto tras la alerta que mantiene su país luego de del terremoto de magnitud 8.8 que sacudió a Rusia.

“Lo vi en la televisión en la mañana y me alerté, querías ver esto, nunca he visto un tsunami y traigo a mi nieto para que también vea y conozca”, indicó la abuela a una periodista de un medio peruano, mientras junto a su familiar observaban el mar.

La comunicadora le recordó el riesgo que representaban permanecer en el lugar, más aún, con las advertencias de las autoridades que se mantuvieran alejados de las playas.

“Bueno nos han dicho que es algo preventivo, no es de alto riesgo, bueno es lo que he escuchado, que no es de alto riesgo, es una previsión porque no se sabe a cuántos metros van a llegar las olas”; comentó.

La periodista le preguntó si sabía cuál era la ruta de evacuación que debía de seguir en caso de una emergencia, la mujer le respondió que solo tenía que irse al frente de una casa blanca y quedarse, no así a las cuadras porque “son muy angostas”.

Alerta de tsunami en Perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió una alerta por oleaje anómalo en el litoral del país, con olas que podrían alcanzar entre 1 y 2.31 metros en las próximas horas.

Como precaución, 65 puertos a lo largo de la costa peruana han sido cerrados. Se espera que las primeras olas lleguen al puerto La Cruz, en el norte, a las 10:09 hora local.

La ola más alta, de 2.31 metros, se prevé en el puerto de Talara (Piura) a las 10:12 hora local.