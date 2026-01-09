Trump cancela segundo ataque a Venezuela por esta razón: ¿Se detendrá la presencia militar?

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 9 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la cancelación de una segunda ola de ataques militares que estaban programados contra Venezuela.

En sus últimas declaraciones el mandatario informó que la intervención directa ya no se considera necesaria debido a los niveles de cooperación alcanzados recientemente.

¿Qué dijo Trump en sus declaraciones?

A través de su red social Truth, Trump explicó que, aunque la amenaza de fuerza fue una respuesta inicial tras la captura de Nicolás Maduro, el panorama cambió.

Sin embargo, aclaró que la presencia militar estadounidense no se retirará por completo, ya que los barcos permanecerán en sus posiciones actuales como una medida preventiva para garantizar la seguridad en la región.

Liberación de presos políticos

El presidente republicano calificó como un "gesto inteligente" la decisión de Venezuela de liberar a un grupo numeroso de presos políticos.

Según Trump, esta acción demuestra una búsqueda real de paz por parte de las autoridades locales y ha sido un factor determinante para frenar las operaciones militares previstas.

Reconstrucción de la industria energética

EEUU y Venezuela comenzaron a trabajar de manera conjunta para modernizar la infraestructura de petróleo y gas.

El objetivo de esta alianza es reconstruir el sistema energético venezolano bajo estándares más modernos y eficientes, dejando atrás el deterioro de los últimos años para dar paso a una producción a gran escala.

Como parte de este nuevo acuerdo, Trump confirmó que las grandes empresas del sector energético invertirán al menos 100 mil millones de dólares en territorio venezolano.

