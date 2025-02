Vaticano revela nuevos detalles sobre la salud del Papa Francisco: Presenta una insuficiencia renal leve

Suscríbete a nuestros canales

Según el parte médico difundido por el Vaticano, este domingo, se volvió a pronunciar por la salud del sumo pontífice y en un comunicado aseguraron que “las condiciones del Santo Padre siguen siendo críticas” y que ahora padece de una “insuficiencia renal inicial leve”.

Te puede interesar: Las mejores playas de Estados Unidos que puedes visitar durante estos Carnavales

“Las condiciones del Santo Padre siguen siendo críticas por la neumonía bilateral que padece. Hoy le diagnosticaron además una insuficiencia renal inicial leve. Continúa sometido a oxígenoterapia de alto flujo, mediante cánula. Complejidad del cuadro clínico, pronóstico reservado”, reza el boletín.

En horas de la mañana , el Sumo Pontífice, transmitió un mensaje de esperanza y confianza tras su noveno día consecutivo en el hospital Gemelli.

“Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el Hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario ¡y el descanso también es parte de la terapia!”, indicó el Papa en el mensaje que envió para el Ángelus de este domingo, que según fuentes del Vaticano, fue redactado en los últimos días.

El Papa, se encuentra bajo atención médica debido a una complicada infección pulmonar, lo que generó preocupación entre los fieles y observadores internacionales. A pesar de su hospitalización, Francisco expresó su optimismo y disposición para seguir adelante con el proceso de recuperación.

También, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante su internamiento, destacando especialmente las cartas y dibujos de los niños: “En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube