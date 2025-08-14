Vendió uno de sus riñones y ahora está arrepentido: una clínica estaría detrás del comercio ilegal de órganos

Suscríbete a nuestros canales

"Un amigo me dijo que vender mi riñón sería un buen negocio, al principio dije que no, pero luego accedí y me puse en contacto con ellos (clínica)", expresa con notable arrepentimiento el joven Amón Kipruto Meli (22), quien es una de las cientos de víctimas del comercio ilegal de órganos en Kenia.

La cadena alemana Deutsche Welle se adentró en la aldea agrícola de Eldoret, ubicada al oeste de Kenia, para recabar el testimonio de Amón, quien como la mayoría de los jóvenes de esa localidad no tenían ingresos fijos y cedió a una propuesta que terminaría por cambiarle la vida negativamente.

Por vender su riñón a Amón le ofrecieron $6.000, una cifra tentadora en un país cuyos ingresos promedios mensuales rondan los $500.

Intermediarios y una clínica son parte del comercio ilegal de órganos

Una vez aceptó la propuesta, Amón fue llevado por un intermediario al centro clínico especializado en trasplantes, MediHeal, ubicado en el centro de Eldoret, allí fue recibido por un grupo de médicos de la India.

"No me explicaron nada. Me señalaron a varias personas que me rodeaban y me dijeron: mira, todos ellos también donaron e incluso han vuelto a trabajar", señala.

Posteriormente, le realizaron varios exámenes pre operatorios y le hicieron firmar documentos en inglés que no entendió por no hablar ese idioma.

Tras la operación de extracción del órgano, Amón recibió la paga, sin embargo, de los $6.000 que le habían ofrecido, solo le cancelaron $4.000, le cobraron los exámenes y la estadía en la clínica, pero como no entendió los documentos que firmó, no estaba al tanto de ello.

Con ese dinero Amón se compró un teléfono inteligente y un automóvil, este último se le accidentó poco después de adquirirlo. Lo que si le quedó para siempre fue el arrepentimiento de vender su riñón, decisión que deterioró su salud rápidamente.

"Hay jóvenes kenianos que están convencidos de que están haciendo un buen negocio al cobrar 4.000 euros por riñón cuando los receptores pueden llegar a pagar hasta 200.000 euros (222.000 dólares estadounidenses) a los traficantes de órganos. Hay muchos indicios de que las autoridades locales miran para otro lado y que los políticos encubren el negocio", señala el equipo reporteril de la DW.

Un negocio ilegal de vieja data

Un extrabajador del centro MediHeal, quien quiso mantenerse en el anonimato, reveló que esta clínica ha comercializado con órganos desde hace varios años, inicialmente con donantes kenianos y receptores somalíes, sin embargo, desde 2022 hasta la fecha, también han extendido el negocio hasta Alemania e Israel.

"Esta investigación arroja luz sobre los mecanismos de este tráfico, dando voz a víctimas, intermediarios, denunciantes y autoridades. Sus historias revelan una red bien organizada que explota la angustia de algunos para satisfacer una demanda global de órganos", agrega la DW.

Tras la emisión de este trabajo periodístico, el ministro de Sanidad keniano, Aden Duale, anunció que se suspenden los trasplantes de riñón en el Hospital Mediheal.

También informó que se ha creado una nueva comisión de investigación para analizar todos los trasplantes de riñón realizados en el Hospital Mediheal en los últimos cinco años.

