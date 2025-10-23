Pronóstico Inameh: alertan lluvias y actividad eléctrica en más de 10 estados este 23 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó su reporte oficial para este jueves 23 de octubre, y advierte sobre condiciones atmosféricas cambiantes en gran parte del país.

Aunque la jornada comienza con cielos parcialmente nublados, el organismo prevé un incremento progresivo de la nubosidad y posibles lluvias en varias regiones.

Pronóstico Inameh: ¿qué zonas estarán bajo alerta?

Durante la madrugada y la mañana, se esperan precipitaciones dispersas e intermitentes en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui.

Además, el este de Sucre, Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, los Andes, Zulia y los Llanos Occidentales también podrían registrar lluvias.

¿Qué ocurrirá en la tarde y noche?

A partir del mediodía, el Inameh estima un aumento de la cobertura nubosa con lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas.

Las zonas más afectadas serán Guayana Esequiba, Región Oriental, Llanos, Lara, Falcón, Andes y Zulia. También se prevén lluvias dispersas en la Región Central.

¿Cómo estará el clima en Caracas?

Para la Gran Caracas —Miranda, Distrito Capital y La Guaira— se espera cielo parcialmente nublado en la mañana y lluvias aisladas en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre 18 °C como mínima y 29 °C como máxima, según el reporte de las 05:00 HLV.

¿Representa riesgo la tormenta tropical Melisa?

El centro de la tormenta Melisa se ubica a 581 km al noreste de Paraguaná. Presenta vientos sostenidos de 83 km/h y presión de 1002 hPa.

Aunque mantiene trayectoria oeste-noroeste, el Inameh confirma que no representa peligro directo para Venezuela.

