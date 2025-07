Investigan la muerte de cuatro niños venezolanos bajo anestesia general: también hay casos en España

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades chilenas abrieron una investigación tras el trágico fallecimiento de cuatro niños venezolanos y uno, que continúa en estado de gravedad, que fueron sometidos a cirugía bajo anestesia general en distintos procedimientos médicos.

Los casos, que conmocionaron a la comunidad, llevaron a los investigadores a considerar una posible predisposición genética como factor contribuyente en estas muertes, según informó el medio El Vinotinto.

¿Qué pudo provocar la muerte de los cuatro niños venezolanos?

Aunque los nombres de los menores y las clínicas específicas no fueron reveladas, se sabe que las muertes ocurrieron en un lapso de tiempo que levantó las alarmas de las autoridades sanitarias.

Cada uno de los niños fue sometido a anestesia general para procedimientos que, en principio, no eran de alto riesgo.

La similitud en las circunstancias de los fallecimientos llevó al Ministerio de Salud y al ISP a colaborar estrechamente en la investigación.

De acuerdo con la información, la alerta fue emitida por la Sociedad Anestesióloga de Chile (SACH), quien explicó que el protocolo anestesiológico incluía fármacos validados por pediatras, como sevoflurano, propofol y fentanilo.

No obstante, luego de salir de las cirugías y pasar a la fase de recuperación, los menores de edad no despertaron y, de hacerlo, padecían de un severo cuadro neurológico.

Por ello, una de las hipótesis más estudiadas se centra en la predisposición genética. Las autoridades continúan revisando los historiales clínicos de cada menor, los protocolos de anestesia aplicados y el equipo médico involucrado en cada caso.

Hipótesis de la predisposición genética con casos en España

Uno de los ángulos principales de la investigación apunta a una posible predisposición genética que podría haber hecho a los niños más vulnerables a las complicaciones de la anestesia.

Esta hipótesis surge de la nacionalidad común de los menores y la rareza de que ocurran múltiples muertes en circunstancias similares en un corto periodo.

Además, un análisis genético realizado a uno de los niños fallecidos reveló que padecía de una mutación mitocondrial.

Dicho diagnóstico coincide con varios casos estudiados en España y tiene vinculación con una rara condición farmacogenética.

Los pacientes de los casos en España también eran todos venezolanos.

El Ministerio de Salud tomó acciones el pasado jueves para comenzar con una auditoría médica bajo el protocolo de evento centinela, para tomar medidas exhaustivas.

Mientras tanto, la Sociedad Venezolana de Anestesiología (SVA) reafirmó su apoyo a la investigación y a los familiares de los menores.

Expertos en genética y anestesiología son consultados para determinar si existe alguna condición hereditaria específica que pudiera interactuar negativamente con los agentes anestésicos.

No obstante, las autoridades no sugieren suspender las cirugías en niños venezolanos, ya que no hay ningún estudio que compruebe a ciencia cierta que las complicaciones presentadas derivan de la nacionalidad.

Visite nuestra sección de Migración.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube