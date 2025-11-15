Auge del USDT en el país: ¿cómo usarlo correctamente a través de la banca venezolana?

Suscríbete a nuestros canales

La establecoin Tether (USDT) ha consolidado su posición como una herramienta financiera utilizada cada vez más en Venezuela. Su paridad constante de 1 a 1 con el dólar estadounidense ha convertido a esta criptomoneda en un método de cambio y de pago cada vez más común en diversos sectores.

Este fenómeno se produce en un contexto donde los grandes exchanges de criptomonedas como Binance están cada vez más presentes en el mercado nacional y global, facilitando la conversión de bolívares a USDT.

Claves del auge del USDT

USDT es una "moneda estable" cuyo valor está respaldado por reservas (principalmente bonos del Tesoro de EE. UU. y efectivo, auditadas por firmas como BDO), lo que garantiza su estabilidad frente a la volatilidad de otras criptomonedas. Esta característica de estabilidad la hace funcionalmente equivalente al dólar en las transacciones cotidianas.

Expertos señalan que sectores de la sociedad usan el USDT para resguardar capital y realizar pagos instantáneos con bajas comisiones transaccionales.

Pasos para usar correctamente el USDT en Venezuela

El ecosistema de criptomonedas en Venezuela es robusto, y su uso está legalmente reconocido. Para empezar a usar USDT y aprovechar sus beneficios, siga estos pasos prácticos:

1. Abra una Cuenta en un Exchange Dominante

La forma más rápida y segura de obtener USDT es a través de una plataforma de intercambio (exchange). Binance es uno de los líderes, ofreciendo un mercado P2P (Peer-to-Peer) donde puede comprar USDT directamente de otros usuarios usando Bolívares (VES) a través de transferencias bancarias o Pago Móvil.

2. Adquiera la Criptomoneda Estable

Comercio P2P: Seleccione la opción de comprar USDT, elija su método de pago preferido (transferencia, Pago Móvil) e indique la cantidad en Bolívares. Cabe destacar que el proceso debe realizarse únicamente con una cuenta persona, y evitar hacer la transacción con un cuenta de terceros.

Transferencia Inmediata: Una vez confirmada la transferencia a la persona con la que va a cambiar el dinero, el exchange libera los USDT a su billetera digital en cuestión de minutos.

3. Formar para sacar provecho a los exchanges

Resguardo de Valor: Mantener los fondos en USDT protege el capital al ser una moneda estable.

Pagos y Compras: Se puede usar el USDT en comercios que lo acepten. Algunas plataformas y servicios de pago móvil cripto (como CrixtoPay, por ejemplo), permiten convertir el USDT en su billetera a bolívares para realizar compras directas con Pago Móvil, lo que facilita el uso diario.

Remesas: Enviar USDT también puede servir como una forma eficiente y rápida de recibir o enviar dinero desde y hacia el exterior, evitando altas comisiones bancarias.

