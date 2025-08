Corpoelec brindará atención integral hasta el 9 de agosto: conozca el cronograma

Suscríbete a nuestros canales

Desde el martes 5 hasta el sábado 9 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se desplegará a través de Jornadas Integrales de Atención al Usuario.

De acuerdo con la información oficial de Corpoelec, atenderán en sectores de los municipios Páez, Araure y Turén, en el estado Portuguesa.

¿Cómo serán las jornadas de Corpoelec hasta el 9 de agosto?

El personal estará a disposición de los ciudadanos para actualizar datos, pagar sus facturas, recibir notificación de deuda y gestionar otros trámites relacionados con el servicio de energía.

‎

‎Las jornadas se desarrollarán en las siguientes direcciones:

‎

Martes 5 de agosto:

- Comunidad Complejo Habitacional Simón Bolívar, parroquia Acarigua, municipio Páez.

Horario: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

‎

Miércoles 6 de agosto:

- Comunidad Campo Lindo, sector 3, parroquia Acarigua, municipio Páez.

Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

‎

- Comunidad Maisanta, parroquia Villa Bruzual, municipio Turén

Horario: 8:30 a. m. a 2:00 p. m.

‎

Jueves 7 de agosto:

- Comunidad Pedro Camejo, sector 1, parroquia Acarigua, municipio Páez

Horario: 5:30 p. m. a 8:00 p. m.

‎

Viernes 8 de agosto:

- Comunidad Baraure, sector 1, parroquia Araure, municipio Araure

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

‎

Sábado 9 de agosto:

- Comunidad La Colonia, parroquia San Isidro Labrador, municipio Turén

Horario: 8:30 a. m. a 2:00 p. m.

‎

Para mayor información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, pueden visitar la cuenta @corpoelecinfo en la red social Instagram.

