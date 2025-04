Diosdado Cabello confirma que Leito Oficial enfrentará la justicia venezolana

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que el creador de contenido Leonel Moreno, mejor conocido en redes sociales como 'Leito Oficial', enfrentará cargos penales en Venezuela por delitos de odio.

Durante la transmisión de su programa Con El Mazo Dando, Cabello se refirió al rechazo que generó la presencia de Moreno en el avión donde fue trasladado junto a los demás venezolanos, el pasado 28 de marzo.

"Al Leito lo protegimos nosotros porque los otros pasajeros se lo iban a comer vivo. Él le hizo mucho daño a los venezolanos con su aptitud en los Estados Unidos. Él ahora tiene que enfrentar delitos de odio contra su país, que se defienda", expresó el ministro.

Sin embargo, Cabello no aclaró si Leito se encuentra actualmente detenido para ser procesado por estos delitos.

Expareja de Leito reacciona tras su deportación

La expareja de Leonel Moreno, conocido como "Leito Oficial," ha reaccionado públicamente tras su deportación de Estados Unidos a Venezuela.

En una publicación en su cuenta de TikTok, Verónica Torres expresó tristeza por como Moreno no aprovechó las oportunidades que tenía para ser una mejor persona y un buen padre.

También le deseó suerte para mejorar como persona y pidió que no descargara su odio interno sobre su hija.

"Qué tristeza da ver cómo pudo ser una mejor persona y un buen padre y tenía toda una vida por delante y no aprovechó nada. Como madre de tu única hija te deseo suerte y que puedas mejorar como persona y que puedas pensar de una manera clara y que todo el odio que llevas por dentro no, no vaya a descargar con mi hija, Thaisa", así se lee en el video publicado.

¿Cuál es el contexto de la deportación de "Leito Oficial"?

Leito Oficial fue deportado el 27 de marzo de 2025, como parte de un grupo de 178 migrantes venezolanos que regresaron a su país en un vuelo de repatriación.

Su llegada fue recibida con seguridad especial debido a la molestia de otros repatriados, quienes estaban descontentos con su campaña que asociaba a los venezolanos con actividades delictivas.

Moreno había ingresado irregularmente a Estados Unidos en abril de 2022 y fue detenido en marzo de 2024 por incumplir con las condiciones del programa Alternatives to Detention (ATD).

