Cabello advierte sobre jóvenes que denuncian robos en redes sociales: considera que es una campaña contra los repatriados

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió este miércoles sobre denuncias de robos por parte de jóvenes en redes sociales lo cual considera que es una campaña contra los repatriados.

Durante la transmisión de su programa semanal, Con el Mazo Dando, el ministro Cabello anunció una investigación sobre estos hechos que se han visto en redes sociales.

"He ordenado una investigación profunda, porque hemos visto en las redes sociales, unas muchachas que dicen: Me acaban de robar y lo mismo le pasó a mi prima en tal sitio. Otras dicen: Estaba parada en un lugar y me robaron, pero cuando se revisa en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), no hay ninguna denuncia de estas personas", denunció el ministro.

Ante la ola de denuncias falsas que se han realizado a través de las redes sociales, el ministro aseguró qué buscan generar una campaña para generar miedo en la población por los más de 1000 venezolanos repatriados desde Estados Unidos.

De acuerdo con el ministro, se trata de una campaña que mantienen algunas personas en redes sociales, asegurando que se trata de un incremento de la delincuencia en el país durante los últimos días.

En este contexto ordenó una investigación para dar con estas personas y esclarecer los supuestos robos, "para que coloquen su respectiva denuncia, porque en todas partes hay cámaras".

Reiteró Cabello que se trata de una campaña "y ponen a los comanditos en algunos casos para asustar a la gente, pero es una campaña para que la población tenga miedo, para hacerle creer además que los que llegaron recientemente al país son los que cometen actos delincuenciales".

Sin embargo, el ministro de Interior aseguró que aquellos que cometen delitos serán detenidos. "Pero no se puede generar otra vez el miedo en la población, y estas personas que a través de redes han denunciado el presunto robo, los estamos ubicando, porque nosotros hemos pasado por muchas cosas y lo primero para nosotros es dudar, es como muy montado esto del robo".

Cabe destacar que en los últimos días un grupo de personas ha estado denunciando a través de las redes sociales diversos robos en la ciudad de Caracas, haciendo referencia a la llegada de los migrantes venezolanos quienes fueron deportados desde Estados Unidos y repatriados a Venezuela a través del Plan Vuelta a la Patria.