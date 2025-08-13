¿Lograrán el sueño mundialista? La Vinotinto se prepara para buscar el pase al repechaje en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana experimentó una semana marcada por contrastes en su camino hacia el Mundial 2026. Tras una victoria inesperada contra Bolivia y una derrota contundente ante Uruguay, La Vinotinto mantiene sus opciones de clasificación, aunque con un panorama ajustado y varias incógnitas por resolver en las próximas semanas

Venezuela cerró su doble jornada con resultados dispares que reflejan la incertidumbre que rodea su clasificación al Mundial 2026. El viernes, sorprendió a muchos al vencer 2-0 a Bolivia en un partido poco convencional, logrando así sumar tres puntos importantes, informó El Estímulo.

Sin embargo, la derrota 2-0 frente a Uruguay complicó aún más sus aspiraciones, dejando a La Vinotinto con un solo punto de ventaja sobre Bolivia en la tabla.

Situación actual de la Vinotinto

Tras estos resultados, la situación del equipo venezolano se mantiene prácticamente igual a como empezó esta doble fecha: con 18 puntos y todavía en zona de repechaje, pero con solo dos partidos restantes, en lugar de cuatro, para definir su destino.

La igualdad en puntos con Bolivia (17) y la cercanía con Colombia (22), que aún puede clasificarse directamente, mantienen abierta la lucha por los últimos cupos.

¿Qué necesita Venezuela para asegurar el repechaje?

El escenario para Venezuela es complejo pero no imposible. La selección tiene pendiente un enfrentamiento contra Argentina, el actual campeón del mundo, y cierra su participación ante Colombia como local durante la primera semana de septiembre.

Aunque perder ante Argentina sería una derrota lógica dada la calidad del rival, ganar en casa frente a los colombianos podría ser suficiente para asegurar el repechaje.

El factor clave será el resultado del duelo entre Colombia y Bolivia, programado cinco días antes del enfrentamiento venezolano. Si Colombia logra vencer a Bolivia, tendrá asegurada su clasificación directa o al menos facilitará el camino para Venezuela. En ese caso, si Venezuela empata ante Argentina y luego iguala o gana frente a Colombia en la última fecha, podría avanzar sin depender de otros resultados.

Escenarios posibles para clasificar al Mundial 2026

Si Colombia derrota a Bolivia y Venezuela pierde ante Argentina, La Vinotinto aún podrá depender de sí misma si vence a Colombia en la última jornada. Solo le bastaría un empate para asegurar el repechaje.

Por otro lado, si Bolivia logra empatar con Colombia y Venezuela cae ante Uruguay, ambos equipos quedarían igualados en puntos. En ese escenario, Venezuela tendría que derrotar a Colombia en la última fecha para avanzar; si Bolivia gana a Brasil, y lo hace con más de 13 goles, también podrían complicar aún más las opciones venezolanas.

De lograr clasificar al repechaje mundialista, Venezuela deberá disputar esa fase adicional en marzo del próximo año. La repesca reunirá a seis selecciones que lucharán por dos cupos directos al Mundial 2026.