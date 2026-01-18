Inameh prevé cielos despejados este domingo 18 de enero: posibles lluvias aisladas en regiones puntuales

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó que para este domingo 18 de enero prevalecerán condiciones de buen tiempo en la mayoría del territorio nacional.

Se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado o con poca nubosidad, lo que favorecerá un ambiente soleado durante gran parte del día, aunque con ráfagas de viento moderadas en la zona norte del país.

Posibilidades de lluvia según el Inameh

A pesar del buen clima general, las autoridades advierten sobre posibles lluvias rápidas y aisladas en zonas específicas de Miranda, Falcón, el Zulia, los Andes y el sur de Venezuela.

Estas precipitaciones podrían presentarse principalmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, debido al transporte de humedad por los vientos que vienen del océano.

El clima en Caracas y la zona central

En la Gran Caracas, que abarca el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el día estará mayormente soleado. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 16°C y una máxima que no superará los 26°C.

Es posible que se registren lloviznas dispersas al terminar la tarde, acompañadas de vientos que soplarán a unos 20 km/h.

Altas temperaturas en los Llanos y el Oriente

Las regiones de los Llanos Centrales y Occidentales registrarán el clima más caluroso de la jornada, con temperaturas que alcanzarán los 37°C en ciudades como San Juan de los Morros, Guanare y Barinas.

Por su parte, en el Oriente del país, ciudades como Barcelona y Maturín tendrán cielos despejados y máximas que rondarán los 35°C.

Para los estados andinos, se pronostican lluvias durante la mañana y un cielo nublado el resto del día; destaca Mérida con una temperatura mínima muy baja de 7°C.

En el sur del país, específicamente en Amazonas y Bolívar, se esperan precipitaciones más intensas, acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde.

Datos del día

El sol se ocultará a las 6:25 de la tarde y hoy se producirá el cambio a Luna Nueva después del mediodía. En las zonas costeras y dependencias federales como Los Roques, el tiempo será ideal para actividades al aire libre con cielos claros y temperaturas estables de 35°C.

