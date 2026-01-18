Spotify en EEUU: el nuevo monto de suscripción mensual que pagaras a partir del mes de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La empresa Spotify decidió cambiar sus precios otra vez para todos los que usan el servicio en Estados Unidos y otros países.

A partir de febrero de 2026, el plan que antes costaba 11,99 dólares subirá a 12,99 dólares al mes. Este aumento de un dólar se aplicará automáticamente cuando toque pagar la siguiente factura. Según la compañía, este dinero extra servirá para seguir ofreciendo más de 100 millones de canciones, programas de radio (podcasts) y los nuevos libros para escuchar que han agregado a su sistema.

Cambios en todas las cuentas

Aunque el aumento más grande se anunció para el plan de una sola persona, los planes de familia, el de parejas (Duo) y el de estudiantes también podrían subir de precio muy pronto. La empresa ya está mandando correos electrónicos a todos sus clientes para avisarles exactamente cuánto van a pagar el próximo mes.

Spotify dice que necesita este dinero para mejorar las herramientas de inteligencia artificial que ayudan a las personas a descubrir música nueva y para pagarle mejor a los artistas.

Razones del aumento según la empresa

Este es el segundo aumento importante que hace la plataforma en poco tiempo. Los expertos dicen que esto pasa porque las empresas de música están pidiendo más ganancias y porque cada vez es más caro mantener funcionando una aplicación tan grande.

Por ahora, el servicio gratuito con anuncios seguirá funcionando igual, pero quienes no quieran escuchar publicidad tendrán que sacar un poco más de dinero de su bolsillo cada mes.

Daniel Ek, el CEO de la compañía, explicó el motivo del cambio:

«Continuaremos invirtiendo y mejorando nuestra oferta para dar valor a nuestros usuarios, lo que a veces requiere ajustar nuestros precios»

