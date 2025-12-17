¿Con quién juega el Real Madrid hoy en la Copa del Rey?

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La pasión del fútbol español en Venezuela se enciende esta semana cuando los principales clubes de España buscarán avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Los fanáticos podrán ver en vivo los mejores partidos de la Copa del Rey a través de Meridiano Televisión, en señal abierta, y también a través de las plataformas de streaming SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go.

Uno de los grandes atractivos de esta fase será el debut del Real Madrid en la Copa del Rey, encuentro que podrás disfrutar por el canal de los especialistas en deportes. No te pierdas toda la emoción, goles y momentos clave del torneo del fútbol español.

https://www.instagram.com/p/DSODWCBD7dd/?img_index=1

Eliminatoria de 32: Fechas y horarios

Miércoles 17/12 Real Racing Club vs Villarreal. Antesala 1:30p.m. Inicio 2:00p.m.

CF Talavera de la Reina vs Real Madrid. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m.

Jueves 18/12 Ourense CF vs Athletic Club. Antesala 1:30p.m. Inicio 2:00p.m.

Real Murcia CF vs Real Betis. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m.

¿Quiénes avanzarán a la siguiente fase? Descúbrelo en la eliminatoria de 32 de la Copa del Rey en vivo, y gratis para Venezuela, a través de Meridiano Televisión.

