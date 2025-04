Alquileres en El Llanito: ¿Cuánto es el presupuesto mensual?

Suscríbete a nuestros canales

El Llanito es una zona con un gran mercado de alquileres, desde casas hasta anexos y apartamentos.

El costo por rentar las propiedades varía según el espacio y las características que ofrece el inmueble. Entre las exigencias que tienen cada uno de los arrendatarios se encuentra el pago adelantado, pago por comisión y depósito.

Según la oferta de cada uno, algunos pueden estar amoblados, mientras que otros se entregan vacíos, para que el inquilino lo llene a su comodidad y exigencia.

No obstante, en los inmuebles que sí están amoblados, los inquilinos tienen derecho a usar las áreas comunes.

En plataformas en línea, como los grupos de Facebook y Mercado Libre, la cual tiene una sección de Inmuebles, se puede encontrar varias ofertas de alquileres en El Llanito.

¿Qué ofertas en El Llanito se encuentran en Facebook?

La primera opción es una casa independiente que se alquila por $ 150 mensuales, con un mes de alquiler adelantado.

Esta propiedad cuenta con un baño, cocina, sala y un cuarto, lo que la hace ideal para una persona o una pareja.

Además, incluye los servicios de luz y agua constante. Es importante destacar que no se permiten mascotas, la casa no está amoblada y no dispone de estacionamiento privado.

Para llegar a esta casa, los interesados pueden tomar el transporte en La California, justo al frente de la bomba de servicios, en dirección a Petare.

Para más información, se puede contactar al número 04149165984.

La segunda oferta consiste en un pequeño estudio de un solo ambiente, también independiente, que se alquila por $ 100 mensuales, con un mes de alquiler por adelantado.

Este estudio se encuentra en la avenida Río de Janeiro, antes del CDI El Llanito, en el barrio Las Brisas.

Otra oferta a través de redes sociales es la de un apartamento con un área privada de 90 m², ideal para parejas.

Este apartamento cuenta con dos habitaciones equipadas con armarios empotrados, dos baños completos, cocina, área de lavandería, sala-comedor y un balcón.

El canon de alquiler es de $ 500, con condiciones de negociación que incluyen dos meses de depósito, dos meses de adelanto y un mes por honorarios profesionales. Los interesados deben contactar al 04242336006.

¿Cuáles son las opciones de alquiler por Mercado Libre?

En Mercado Libre una de las ofertas más económicas es de 140 dólares por una habitación, exclusivamente para caballeros. El cuarto disponible cuenta con cama, closet y baño compartido.

Ofrecen internet, televisión por cable y derecho a cocinar y lavar, con previo aviso a la propietaria. La negociación es de un mes de adelanto, un mes de depósito y un mes de asesoría inmobiliaria.

Otra alternativa por bajo costo es de una habitación con un espacio de 20 metros cuadrados que cuenta con una habitación y un baño por 160 dólares.

La propiedad se encuentra a pocos minutos del Hospital Domingo Luciani. El futuro inquilino tiene derecho a cocina y lavadora. El arrendatario exige referencias comprobables.

Otra oferta de un espacio más grande, también en Mercado Libre, es de un apartamento semiamoblado con línea blanca nueva. Dispone de dos habitaciones o dos baños.

Además, el edificio cuenta con estacionamiento techado. El precio fijado es de 450 dólares mensuales.

