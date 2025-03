Antímano: Apartamentos y locales en alquiler tienen poca rotación

Suscríbete a nuestros canales

El sector de Antímano consta de casas y edificios pequeños, de tres o cuatro pisos, y la parte comercial que se mueve mucho, pero casi no hay para alquiler.

La dueña de Asercom Inmuebles, Tania Gómez, indicó: "En la parte comercial básicamente hay alquileres, pero no son muchos porque las personas que agarran un alquiler ahí no lo sueltan, precisamente porque es una zona comercial por excelencia”.

Precisó que el alquiler de un local comercial en Antímano puede estar por el orden de $ 500 a $ 600 mensuales. Generalmente, son locales comerciales grandes de 70 m² a 100 m².

Indicó que en la parte residencial, ”los alquileres de apartamentos son poquitos porque los edificios son pocos”.

Expresó que, de haber un alquiler de un apartamento en esa zona, debe estar alrededor de $ 200 a $ 250; ese es el canon promedio de arrendamiento.

Asimismo, añadió que si hay una habitación en la zona para alquilar, cuesta alrededor de $ 70 a $ 95.

El alquiler de una casita oscila entre $ 150, $ 200 o $ 250. Gómez afirmó que en Antímano hay casas populares muy antiguas, y para la compra-venta si se consigue una casa, puede estar alrededor de $ 7.000 a $ 15.000.

“Si es una casa en un punto comercial, puede llegar a costar hasta $ 50.000 en compra-venta”, aseguró.

En Antímano los alquileres no rotan mucho

Gómez señaló: "En Antímano la rotación de alquiler es muy baja porque la parte comercial no se quiere mover, no la dejan. De hecho, hay problemas con propietarios por inquilinos que no dejan el punto”.

Agregó que los propietarios contratan agencias inmobiliarias que tengan departamento de consultoría jurídica para hacer que se vayan los inquilinos porque no dejan el punto comercial, no es de rotación.

“Quien obtenga un punto comercial allí es realmente afortunado”, dijo.

Señaló que debido a la baja rotación, es difícil decir si la zona es más para alquiler de viviendas o de inmuebles para comercios, pero la parte residencial y de habitaciones se mueve muy poco.

Comentó que, si un estudiante de la Ucab quisiera alquilar una habitación allí, tendría que ser con personas que tengan familiares allí.

En las redes sociales anuncian oferta de inmuebles en Antímano

En un grupo de la red social Facebook ofrecen algunos inmuebles en Antímano en alquiler o para compra-venta.

Se vende casa en Antímano, sector Germán Rodríguez, calle La Acequia. Cuenta con tres habitaciones, un baño, cocina, sala, patio y un porche a orillas de calle. Precio $ 10.000 negociable. Se acepta crédito, documento al día. Teléfono: 04242488810 escribir por WhatsApp.

En Mercado Libre ofrecen en venta una casa en Carapita, Antímano, de 147 m², de cuatro habitaciones y dos baños. Precio: $ 14.000.

En la Avenida Intercomunal de Antímano, ofrecen un local comercial en alquiler en $ 2.000. Cuenta con 400 m², y dos baños.

Casa para la venta en Antímano, de 72 m², tres habitaciones y un baño. Precio: $ 15.000.

También hay disponible una casa para la venta en Antímano, de 80 m², con cuatro habitaciones y dos baños. Precio: $ 13.000.

Por otro lado, un local industrial en alquiler en Antímano, de 92 m², con un baño, tiene un precio de $ 560 al mes.

Mientras que una casa para la venta en Antímano, de 140 m², ocho habitaciones y cuatro baños. Se vende por $ 25.000.

Otro local en alquiler, también de uso como depósito en Antímano, de 300 m², con dos baños. Tiene un precio mensual de $ 1.100.

