Avior Airlines reactiva conexión entre Caracas y Medellín: fechas y frecuencias

La empresa Avior Airlines confirmó el restablecimiento de sus operaciones comerciales hacia la ciudad de Medellín, Colombia. Esta ruta aérea comenzará a funcionar el 3 de marzo de 2026, conectando de forma directa el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (CCS) con la capital del departamento de Antioquia.

La aerolínea ha programado un itinerario de dos frecuencias semanales para este destino. Los vuelos estarán disponibles los días martes y jueves, permitiendo traslados de ida y vuelta en la misma jornada.

Los horarios establecidos por Avior Airlines para estas operaciones son los siguientes:

Tarifa mínima y condiciones de equipaje

El costo del pasaje para la ruta Caracas-Medellín se ha fijado a partir de los $230, precio que contempla los impuestos correspondientes. Esta oferta está vinculada a la modalidad de "tarifa light" de la aerolínea.

Sobre las especificaciones de carga permitida para los pasajeros que opten por este servicio promocional, la compañía indicó que se incluye equipaje de mano de 8 kilos.

Los usuarios interesados en adquirir los boletos pueden realizar la gestión directamente a través del sitio web aviorair.com. El inicio de la venta de pasajes coincide con la estrategia de expansión de conectividad internacional de la firma para el primer trimestre de 2026.

