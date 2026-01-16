Banca nacional no trabajará el lunes 19 de enero: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) confirmó a través de sus canales oficiales que el próximo 19 de enero será feriado bancario en todo el territorio nacional.

El cese de actividades responde a la celebración del Día de la Divina Pastora, por lo que las sedes principales y sucursales permanecerán cerradas para atención directa en taquilla.

Asimismo, algunas entidades financieras podrían habilitar taquillas externas especiales en centros comerciales.

Además, aseguran que la plataforma del sistema bancario operara al 100% de su capacidad para permitir que los usuarios ejecuten sus transacciones con normalidad.

A pesar de la suspensión de la atención presencial, la Sudeban recuerda a la población que existen múltiples alternativas para movilizar fondos y realizar pagos:

Pago móvil interbancario

Portal web y aplicaciones móviles de transferencia, gestión de servicios y pagos de tarjetas de créditos.

Cajeros automáticos en centros comerciales.

Durante los feriados bancarios, suelen aumentar los correos o mensajes fraudulentos que solicitan claves o datos personales bajo una "actualización de la plataforma".

Estas operaciones se reanudarán con total normalidad el martes 20 de enero en el horario habitual de cada institución.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube