Carnaval 2025: Este es el precio de toldos y sillas en playas de La Guaira

En Carnaval la gente acostumbra ir a la playa en familia, por lo que deben programar el viaje con el presupuesto correspondiente que implica desde los toldos y sillas, alimentación y protector solar.

En el Paseo Macuto, Playa A, los toldos con dos sillas cuestan $ 10, se requiere una silla adicional vale a partir de $ 3. Este mobiliario se puede disfrutar desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm.

El mesonero de playa en Parada Tipi Criollo, Enzo Aguilar, señaló que estiman recibir entre 1.000 y 1.500 personas en la playa para Carnaval.

La playa cuenta con varios restaurantes o kioscos con sus mesas, que prestan servicio tanto para el desayuno como para el almuerzo, con variedad en el menú y en los precios.

El dueño del restaurante Tipi Criollo, Luís Toledo, señaló que en la mañana lo que más busca la gente son las empanadas, de cualquier relleno, cuestan Bs 60 o $ 1.

“Los rellenos son: cazón, pollo, molida, y de atún también. Las de queso y jamón son para los muchachos. Los refrescos de litro y medio valen $2 y los de dos litros $ 2,5. El café negrito se regala con las empanadas”, dijo.

Para el almuerzo, Toledo comentó que sirven Roncador en combo a $ 14. El pato incluye una ración de 10 tostones, ensalada mixta (tomate, cebolla y aguacate), papitas fritas, dos arepitas, y un consomé. “De ahí comen dos personas”.

En el Paseo Macuto hay variedad de restaurantes para comer en Carnaval

Aseveró que en la playa hay 11 restaurantes con sus mesas para atender a los temporadistas.

La encargada de Inversiones, Mario Herrera 2020, (otro restaurante), Ehimar Cardona, indicó que el restaurante ofrece un menú muy variado.

Las empanadas cuestan $ 2, de cazón, pollo, molida y mechada. “Hay clientes que piden arepa asada y se les hace, con esos rellenos.

El menú ofrece jugos naturales ente $ 1,5 y $ 2, limonada frappé con granadina a $ 2,5, sopas o hervidos de pescado entre $ 4 y $ 9; ensaladas a $ 4 y $ 5; pescados y mariscos ente $ 10 y $ 16, mix de mariscos de $ 14 a $ 25; combos de pollo desde $ 3 hasta $ 15.

“Los mix de mariscos son combos con tostones, ensalada y papas fritas”, aseguró Cardona.

El restaurante funciona los jueves de 8 am a 5 pm si no hay mucho movimiento, viernes y sábados de 8 am a 8:30 pm; los domingos de 9 am a 10 pm.

“En el Carnaval siempre hay mucho movimiento, bien mucha gente a la playa y al local”, dijo.

Bronceadores y protectores solares para ir a la playa en Carnaval

En el Paseo Macuto hay lugares donde comprar un bronceador o un protector, artesanales o de marca para disfrutar el día de playa en Carnaval.

En la Playa A del Paseo Macuto, Youfred Romero es vendedor ambulante y vende salvavidas y bronceadores.

Un bronceador artesanal y “con permiso de sanidad, cuesta $ 2, el protector solar $ 5, son Nivea, en crema. También tengo aceite de coco en botellita para un bronceado cálido a $ 2, aceite de almendras para hidratar a $ 3, una latica de humectante para labios Nivea a $ 1”, detalló.

En la playa hay un kiosco que vende trajes de baño y bronceadores. En la tienda se consigue protectores solares de diferentes precios, cuestan de $ 3 a $ 15, marcas Nivea y Dove.

“El protector en spray Hudabeauty a $ 7, protectores solares Nivea a $ 7; $ 10 y $ 15, Vokail protector en crema $ 4. Los protectores se venden con factor de protección 60 y 90; también haya para niños”, detalló Evelyn Romero, dueña del kiosco Playa Evelyn La Luz.

En la tienda se consiguen aceites bronceadores en $ 2; $ 3 y $ 5 y barra labial humectante Vaseline a $ 2.

En el bulevar hay una tienda que vende bronceadores y le dicen “Sambilito”, también una farmacia.

