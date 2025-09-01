Con $ 13 puedes preparar un buen quesillo venezolano: aquí tienes los mejores precios para los ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El quesillo es el típico postre venezolano, cremoso, que se hace con pocos ingredientes; y es el compañero de la torta de cumpleaños y no puede faltar los domingos.

Para elaborar la receta sencilla y de fácil preparación, se consultó en comercios de víveres el costo de los ingredientes para conocer cuánto debe invertir un caraqueño para disfrutar de este exquisito dulce.

El quesillo se puede hacer en horno por una hora aproximadamente, en cocina a fuego medio por una hora; o en olla de presión a fuego medio por 40 minutos, de acuerdo con la receta de Angélica en su portal Biscochos y Sancochos.

Si se hace al horno, éste debe precalentarse a 350° F o 180° C. Luego, hay que hacer el caramelo, que se hace en una quesillera, en caso de no tenerla, funciona una lata de galletas o una olla.

En la olla, colocar a fuego medio, media taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de agua.

En el mercado de San Martín el kilo de azúcar Montalbán cuesta $ 2, y en el Supermercado Hiper Líder, el mismo producto cuesta $ 1,73.

Yisbel Rondón, empleada de Inversiones Jaifran en el mercado de San Martín, señaló: “las amas de casa se llevan generalmente el azúcar Montalbán, es la que buscan para hacer postres y el quesillo”.

En una olla (o quesillera) a fuego medio echar el azúcar y el agua para hacer un almíbar hasta que tome un color ámbar claro. No debe perderse de vista para evitar que se ponga oscuro y se torne amargo. Verter el caramelo en el molde donde se hará el quesillo, esparcirlo por los bordes con movimientos circulares y dejarlo enfriar, según la receta de Angélica.

Se procesan los ingredientes del quesillo

A continuación, se hace la mezcla. En una licuadora (puede hacerse con batidora), colocar todos los ingredientes del quesillo: cinco huevos, una lata de leche condensada de 395 gramos y la misma medida de la lata, de leche líquida o agua, una cucharadita de vainilla; y si así lo desea el ama de casa, un chorrito de ron para darle un sabor más interesante.

Luego, procesar todo rápidamente.

En el mercado de San Martín el medio cartón de huevos cuesta $ 3,63; la lata de leche condensada Nestlé de 395 gramos (gr) por $ 4; leche completa en polvo La Campiña de 400 gr por $ 4, vainilla oscura por $ 1,01.

Mientras que en Hiper Líder el medio cartón de huevos vale $ 3,41; la lata de leche condensada Nestlé de 395 gr por $ 3,17; la leche completa San Simón de 400 gr por $ 5,56; la vainilla Olimpia por $ 3,38.

“Las amas de casa prefieren la leche condensada Nestlé porque es más espesa y el quesillo queda muchísimo mejor”, dijo Rondón.

Se lleva la mezcla del quesillo al horno

Para hornear, se debe verter la mezcla en el molde con el caramelo, colocar una tapa o papel de aluminio. Colocar la quesillera en un recipiente más amplio a baño de María en el horno, y hornear por 50 minutos o una hora, hasta que al insertar el palillo salga limpio.

Pasado el tiempo, sacar del horno y dejar enfriar por completo a temperatura ambiente, luego refrigerar, mejor de un día para otro, dice la receta de Angélica.

Para desmoldar, se debe correr un cuchillo fino alrededor del quesillo, voltearlo en un plato con cierta profundidad para que caiga el caramelo. Luego, servir y a disfrutar.

Hacer el tradicional quesillo venezolano puede costar en promedio $ 13,32.

