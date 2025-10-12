Control parental en Venezuela: lo que debes saber para proteger a tus hijos en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

En un entorno digital cada vez más complejo, la protección infantil en redes sociales se ha convertido en una prioridad para padres y educadores.

Según expertos en crianza digital, el uso prolongado de pantallas y la exposición a contenido inapropiado pueden afectar el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños.

De acuerdo con el portal Geekflare, las aplicaciones de control parental permiten monitorear el tiempo de pantalla, bloquear contenido sensible y limitar el acceso a redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube.

Estas herramientas se han vuelto esenciales ante el crecimiento de plataformas que no siempre garantizan entornos seguros para menores.

¿Cuáles son las apps más efectivas?

Entre las más recomendadas están Qustodio, Family Link de Google, Net Nanny, Bark y AirDroid Parental Control. Estas aplicaciones ofrecen funciones como geolocalización, alertas de actividad sospechosa, filtros de contenido y reportes diarios de uso.

Por ejemplo, AirDroid permite establecer horarios de uso y restringir apps específicas, mientras Qustodio ofrece estadísticas detalladas sobre el comportamiento digital del niño.

Además, algunas apps permiten controlar múltiples dispositivos desde una sola cuenta, lo que facilita la supervisión en hogares con varios hijos.

Lo que dicen los expertos sobre el uso de pantallas

La Academia Americana de Pediatría recomienda limitar el tiempo de pantalla a una hora diaria para niños entre 2 y 5 años, y fomentar actividades físicas y sociales fuera del entorno digital.

Según estudios recientes, el uso excesivo de dispositivos puede generar trastornos del sueño, déficit de atención y problemas de autoestima en adolescentes.

Además, psicólogos infantiles advierten que el contenido violento, sexualizado o altamente consumista en redes puede influir negativamente en la percepción de la realidad y en la construcción de valores.

Por ello, insisten en que el control parental debe ir acompañado de educación digital, diálogo familiar y acompañamiento emocional.

¿Cómo equilibrar protección y autonomía?

Los especialistas recomiendan que los padres no solo instalen aplicaciones de control, sino que también construyan confianza con sus hijos.

Establecer reglas claras, conversar sobre los riesgos y enseñarles a identificar contenido inapropiado son pasos clave para una navegación segura.

En Venezuela, donde el acceso a dispositivos móviles es cada vez más temprano, estas herramientas representan una oportunidad para prevenir riesgos y promover un uso responsable de la tecnología desde la infancia.

