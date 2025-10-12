Halloween en EEUU: ¿Cuáles son las mejores ciudades para visitar el 31 de octubre?

Suscríbete a nuestros canales

Octubre ya está a la vuelta de la esquina, y con él llega la emocionante temporada de Halloween, una celebración que está profundamente arraigada en la cultura estadounidense.

Cada año, millones de turistas se lanzan a la búsqueda de los mejores lugares para vivir una experiencia que no olvidarán.

Fuentes como Negocios Now, Yahoo Vida y Estilo, y Aeroméxico coinciden en que hay ciertas ciudades que ofrecen celebraciones que mezclan historia, terror y diversión.

¿Cuáles son las mejores ciudades de Estados Unidos para visitar en Halloween?

Salem, Massachusetts: el epicentro de las brujas

Salem, conocida por los infames juicios de brujas de 1692, lidera la lista de destinos de terror.

La ciudad se transforma en un centro paranormal durante octubre, celebrando el festival Haunted Happenings, con desfiles, mercados y tours por el Museo de la Brujería y cementerios históricos (Negocios Now, Aeroméxico).

Quienes buscan una inmersión en la brujería y el misticismo, encuentran aquí su destino ideal.

Nueva Orleans, Luisiana: Vudú y Leyendas Góticas

Conocida como la "Ciudad de los Espíritus", Nueva Orleans ofrece un Halloween que rebosa de herencia criolla y una rica tradición de vudú.

La ciudad se llena de festivales y recorridos de fantasmas, especialmente en el Barrio Francés y el Cementerio St. Louis, donde descansa la famosa Marie Laveau, la reina del vudú (Negocios Now, Aeroméxico).

Aquí, la atmósfera gótica es inconfundible y las fiestas son realmente intensas, como lo destaca Yahoo Vida y Estilo.

Nueva York, Nueva York: el gran desfile de disfraces

Nueva York ostenta una vibrante celebración, siendo considerada la capital del terror y el disfraz según un análisis de WalletHub.

Su evento estrella, la Greenwich Village Halloween Parade, atrae a miles de participantes con disfraces elaborados, convirtiéndose en el desfile de Halloween más grande del país, reseña Negocios Now.

Orlando, Florida y Los Ángeles, California: terror de película

Si eres un fanático de las emociones intensas y la diversión en familia, no puedes perderte los eventos de terror que ofrecen los parques temáticos.

Orlando, Florida, y Los Ángeles, California, son el hogar de las famosas Halloween Horror Nights en Universal Studios, además de fiestas especiales en Disney, donde el terror se mezcla con el estilo de Hollywood y experiencias cinematográficas (Negocios Now, Reddit).

Sleepy Hollow, Nueva York: la leyenda del jinete sin cabeza

Por último, Sleepy Hollow, que se encuentra cerca de Nueva York, lleva a los visitantes a sumergirse en la leyenda del Jinete sin Cabeza.

El pueblo celebra con recorridos especiales, creando un ambiente literario e histórico que es ideal para una escapada otoñal llena de escalofríos, detalla Yahoo Vida y Estilo.

