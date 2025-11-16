Este banco extiende jornada para abrir cuentas corrientes del 17 al 21 de noviembre

Mercantil Banco Universal anunció que extendió su Jornada Especial para que los ciudadanos abran su Cuenta Corriente Simplificada.
El único requisito que se exige para la apertura es presentar la cédula de identidad.
A través de sus redes sociales, la entidad financiera compartió los detalles.
Banco extiende jornada para abrir cuentas corrientes
En tal sentido, la jornada se extenderá desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de noviembre.
Por lo que los interesados podrán acudir a las oficinas en horario corrido de 08:30 a.m. a 3:30 p.m.
La jornada extendida cubrirá las principales regiones del país, entre las que figuran:
Gran Caracas
-
Quinta Crespo
-
C.C. USLAR
-
C.C. Multiplaza El Paraíso
-
Centro Plaza
-
El Rosal
-
Buenaventura
Oriente
-
San Félix
-
C.C. Cascada Maturín
-
Terranova (Nueva Esparta)
-
Centro Sambil - Margarita
Occidente
-
Santa Bárbara
-
Las Tapias
Centro Occidente
-
San Diego / Valencia
-
C.C. Terepaima Cabudare
La cuenta corriente simplificada es un producto diseñado para facilitar el acceso al sistema bancario a personas que no cumplen con los requisitos tradicionales (como cartas de referencia o extensos soportes de ingresos).
También puede visitar nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube