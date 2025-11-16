Trámites

Este banco extiende jornada para abrir cuentas corrientes del 17 al 21 de noviembre

La entidad financiera exige un solo requisito para la gestión del servicio. 

Por Jheilyn Cermeño
Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 03:05 pm
Mercantil Banco Universal anunció que extendió su Jornada Especial para que los ciudadanos abran su Cuenta Corriente Simplificada.

El único requisito que se exige para la apertura es presentar la cédula de identidad.

A través de sus redes sociales, la entidad financiera compartió los detalles.

Banco extiende jornada para abrir cuentas corrientes

En tal sentido, la jornada se extenderá desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de noviembre.

Por lo que los interesados podrán acudir a las oficinas en horario corrido de 08:30 a.m. a 3:30 p.m.

La jornada extendida cubrirá las principales regiones del país, entre las que figuran: 

Gran Caracas

  • Quinta Crespo

  • C.C. USLAR

  • C.C. Multiplaza El Paraíso

  • Centro Plaza

  • El Rosal

  • Buenaventura

Oriente

  • San Félix

  • C.C. Cascada Maturín

  • Terranova (Nueva Esparta)

  • Centro Sambil - Margarita

Occidente

  • Santa Bárbara

  • Las Tapias

Centro Occidente

  • San Diego / Valencia

  • C.C. Terepaima Cabudare

La cuenta corriente simplificada es un producto diseñado para facilitar el acceso al sistema bancario a personas que no cumplen con los requisitos tradicionales (como cartas de referencia o extensos soportes de ingresos).

