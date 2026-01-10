Laser Airlines cancela vuelos programados para este el 10 de enero: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Laser Airlines emitió un comunicado urgente para los pasajeros con viajes programados para este sábado 10 de enero de 2026.

Debido a "razones operativas ajenas a la voluntad de la empresa", se ha procedido a la cancelación de vuelos clave que conectan a la capital con destinos nacionales e internacionales.

La medida afecta principalmente la conectividad con el Caribe y el oriente del país. Los números de vuelo confirmados como cancelados son:

Vuelos 764 / 203: Ruta que suele cubrir la conexión Caracas → Curazao → Porlamar .

Vuelos 202 / 765: Ruta de retorno Porlamar → Curazao → Caracas.

Para mitigar el impacto en los planes de viaje de los usuarios, la aerolínea ha activado los siguientes protocolos de atención:

Reprogramación: Los pasajeros con reservas confirmadas podrán coordinar su reubicación en la fecha más próxima disponible. Canales de atención: Se recomienda contactar directamente a la agencia de viajes donde se adquirió el boleto o comunicarse a través de los canales oficiales de Laser Airlines (Call Center y redes sociales). Exoneraciones: Dado que la reactivación general de vuelos internacionales se dio apenas el pasado 5 de enero tras los eventos del fin de semana, la aerolínea ha estado aplicando exoneraciones de penalidades en casos de reprogramaciones forzosas por contingencia.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube