Saime: ¿puedo tramitar el pasaporte habilitado si estoy fuera de Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a un video difundido en la red social Instagram, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), respondió una serie de inquietudes referente a la tramitación de pasaportes a los venezolanos.

1. ¿Para el pasaporte habilitado se requiere cita?

R: Si, debe solicitarla a través de la página web y seleccionar la Oficina Simón Bolívar, la cual es la única en encargada de tramitar este documento de viaje.

2. ¿Si estoy fuera de Venezuela puedo tramitar el pasaporte habilitado?

R: Si, deber haber realizado su registro migratorio. Se le recuerda que este trámite es presencial y sólo se realiza en la Oficina Simón Bolívar en Caracas.

3. ¿Puedo renovar el pasaporte si aún no está vencido?

R: Si, previo a los seis meses de su vencimiento.

4. ¿Debo llevar el acta de nacimiento para renovar la cédula?

R: No, estimado usuario

5. Quiero solicitar mi pasaporte por primera vez, pero no me encuentro en Caracas ¿qué debo hacer?

R: Debe solicitar una cita a través de nuestra página web www.saime.gob.ve

6. ¿Cómo puedo soltar mi permiso de viaje?

R: Debe dirigirse a la Sede Central ubicada en Caracas, a la Oficina de Atención al Ciudadano.

¿Cuáles son los precios de los pasaportes?

Pasaporte ordinario

3 meses a 3 años de edad: 120 dólares.

Desde los 3 hasta los 17 años de edad: 164 dólares.

Mayores de 18 años de edad: 216 dólares.

Pasaporte habilitado

3 meses a 3 años de edad: 290 dólares.

Desde los 3 hasta los 17 años de edad: 310 dólares.

Mayores de 18 años de edad: 350 dólares.

Visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube