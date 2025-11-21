Saime responde a venezolanos que están fuera del país sin pasaporte, con documentos vencidos o viajan con niños

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) aclaró diversas dudas a los usuarios sobre los trámites para viajes y el pasaposte.

A través de sus redes sociales, la institución indicó tras la consulta de un usuario que si tramitó su pasaporte en otro país lo podrá retirar en a través de un familiar directo en la sede central en Caracas, con su respectivo poder apostillado en el país donde resida

Asimismo, el Saime precisó que si un usuario salió del país con su hijo, y este no tiene pasaporte, deberá tramitar un salvoconducto en el país donde resida, o el más cercano.

¿Qué hacer para tramitar un pasaporte si la embajada del país está cerrada?

En otra de las dudas, la institución señaló que si un usuario tramitó su pasaporte en un país cuya embajada se encuentra cerrada, este podrá retirarlo en la oficina de atención al ciudadano ubicada en el centro de Caracas a través de un familiar directo. Este debe tener un poder apostilla

Uno de los usuarios relató que se encuentra en Argentina y necesita viajar a Venezuela en diciembre. Tiene un hijo de 12 años que necesita ser cedulado, pero ni su pasaporte ni el de su hijo están vigente, además no tienen consulado en Argentina para solicitar el salvoconducto.

En respuesta, el Saime indicó que para este tipo de casos, el usuario puede tramitar el pasaporte por medio del Consulado Venezolano que se encuentra en Uruguay, o pedir un salvoconducto.

