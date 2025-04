Agenda cultural en Los Ángeles: qué hacer hasta el 23 de abril

Suscríbete a nuestros canales

Las actividades culturales y de entretenimiento en Los Ángeles continúan hasta el 23 de abril. Música, arte y eventos recreativos se fusionan para llevar diversión a los angelinos.

Entre las actividades, está el regreso de Julión Álvarez y su Norteño Banda a Estados Unidos se concretará con su tour 4218 en el estadio Sofi, ubicado en Inglewood, del 17 al 19 de abril a las 8:30 p. m. Los boletos están disponibles desde $82 en ticketmaster.com, destaca La Opinión.

En otro evento, Majo Aguilar y Ángeles Ochoa ofrecerán un concierto en el Grand Theater de Anaheim el 19 de abril a las 8:00 p. m., donde interpretarán sus éxitos. Los boletos comienzan en $50 y se pueden adquirir en ticketon.com.

El museo Getty presenta "What They Saw: Historical Photobooks by Women, 1943–1999", una exposición que reevalúa el canon del fotolibro, complementada con obras contemporáneas de artistas del sur de California. La muestra es gratuita y estará abierta hasta el 11 de mayo.

Más actividades

Además, la celebración de Pascua en SkyPark at Santa’s Village incluirá actividades familiares y la búsqueda de huevos el 19 de abril, con boletos desde $49.

El mismo día, la Los Angeles Chamber Orchestra, bajo la dirección de Jaime Martín, recorrerá la música estadounidense en el Alex Theatre y el Wallis Annenberg Center.

Castle Park también celebrará Pascua con actividades familiares, incluyendo la búsqueda de huevos, del 19 al 20 de abril, con boletos desde $25.

Por otro lado, el Getty acogerá a Camae Ayewa y Veronica C. Ratliff en un evento de poesía el 23 de abril a las 2:00 p. m., entrada gratuita.

Finalmente, el museo Autry exhibe "Future Imaginaries: Indigenous Art, Fashion, Technology", que explora visiones artísticas indígenas hasta el 21 de junio de 2026, con boletos desde $8.

El Academy Museum ofrecerá un taller sobre diseño de vestuario sostenible el 18 de abril, gratuito con la entrada al museo.

