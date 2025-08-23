¡Atención coleccionistas! Así puedes identificar los billetes de $ 5 que valen miles de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Los billetes comunes con el rostro de Abraham Lincoln pueden tener un valor oculto. El valor del ejemplar aumenta si tiene un número de serie poco común, una fecha de impresión particular o un error de impresión.

Según una publicación de La Opinión, estos billetes son escasos y muy buscados por los coleccionistas en mercados de subastas.

En Estados Unidos (EEUU), las monedas y billetes son valorados por su antigüedad, historia, detalles de impresión o acuñación, así como el estado de conservación.

¿Qué tipos de billetes antiguos son los más valiosos?

Los billetes de 5 dólares que tienen una estrella al final del número de serie son muy buscados. Esta característica indica que se trata de un billete de reemplazo y su valor aumenta considerablemente.

Asimismo, los billetes valiosos conocidos como "certificados de plata" son otra joya que los numismáticos quieren en su colección.

¿Qué hace que los billetes de 5 dólares sean tan especiales?

Más allá de su valor nominal, algunos billetes tienen una historia única que los hace especiales.

Los billetes valiosos de 5 dólares emitidos por bancos menos conocidos, como el de Aransas Pass en 1929, también son muy cotizados por su rareza y antigüedad.

Estos billetes pueden alcanzar un precio elevado en subastas, de hasta más de $1.800 por ejemplar.

El valor del billete depende de su estado de conservación. Aquellos que están en perfectas condiciones alcanzan precios más altos en plataformas como eBay.

Si tienes un billete de 5 dólares que cumple con estas características, es posible que tengas un tesoro sin saberlo.

