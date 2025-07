¡Atención conductores en EEUU! Nueva ley permite deportar inmigrantes que conduzcan bajo los efectos del alcohol

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó el proyecto de ley H.R. 875, también conocida como la Ley Jeremy y Angel Seay y Sargento Brandon Mendoza para Proteger al país de los Driving Under the Influence" Conducir bajo la influencia, (DUI).



Con 246 votos a favor y 160 en contra, la iniciativa busca convertir cualquier condena o admisión de conducir bajo la influencia (DUI) en motivo suficiente para declarar inadmisible o deportable a un inmigrante no ciudadano.



La medida aplica tanto a personas con estatus de Protección temporal (TPS), como a quienes se encuentren en proceso migratorio o en situación irregular.



El texto fue impulsado en memoria de tres víctimas de accidentes causados por conductores ebrios: Jeremy y Angel Seay, y el sargento Brandon Mendoza.



El proyecto ahora pasa al Senado, donde será evaluado por el Comité Judicial. De ser aprobado, representaría un cambio significativo en la política migratoria relacionada con delitos de tránsito.

