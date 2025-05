Autoridades de Florida investigan desembarco de inmigrantes en Palm Beach: hay diez detenidos

Suscríbete a nuestros canales

En Palm Beach, Florida, se está llevando a cabo una investigación sobre un posible desembarco de inmigrantes que ocurrió en la madrugada del viernes, cerca de N. Ocean Boulevard y Sunrise Avenue.

La policía recibió una alerta alrededor de las 3:00 a.m. sobre una embarcación varada cerca del hotel The Breakers según informó Telemundo.

Detenidos

Al llegar al sitio, los agentes detuvieron a diez personas, quienes fueron entregadas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Aunque aún no se ha determinado la procedencia de los migrantes, las autoridades continúan investigando y no descartan que haya al menos dos personas más que no han sido localizadas.

De los detenidos, dos fueron llevados a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida.

Las autoridades han pedido a la comunidad que informe sobre cualquier actividad sospechosa, especialmente en la parte norte de la isla, contactando al 911 o a la policía local al 561-838-5454.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.