¡Cifras aterradoras! Crímenes en universidades de EEUU: así va el balance de 2025

La violencia en los campus universitarios de Estados Unidos sigue ganando terreno en 2025, con informes que detallan un incremento notorio en la frecuencia de crímenes.

Las fuentes oficiales de la Oficina de Educación Universitaria del Departamento de Educación de Estados Unidos muestran un aumento en los reportes de crímenes dentro de los campus universitarios, pasando de cerca de 40,000 denuncias a casi 50,000. Esta tendencia refleja un resurgimiento de la violencia en estos espacios educativos a los mismos niveles de antes de pandemia, poniendo en alerta a las autoridades y comunidades involucradas.

Algunos de los incidentes más graves registrados en lo que va del año incluyen tiroteos, robos y agresiones sexuales.

Especialmente significativo fue el asesinato de Charlie Kirk dentro del campus universitario de la Universidad del Valle de Utah, generando conmoción y atención nacional en EEUU.

Estados con mayor concentración de crímenes en universidades

Estados como Utah, Oklahoma, Carolina del Norte y Florida muestran a lo largo de 2025, hechos violentos en sus universidades. Expertos recomiendan que los universitarios mantengan precaución y eviten zonas aisladas.

Entre los tiroteos dentro de los campus universitarios en EEUU en 2025 se encuentran:

10 de septiembre en Orem, Utah : Charlie Kirk, activista político conservador y cercano a Donald Trump, fue asesinado tras recibir un disparo en un evento dentro del campus de la Universidad del Valle de Utah , generando conmoción y atención nacional en EEUU.

: Charlie Kirk, activista político conservador y cercano a Donald Trump, fue asesinado tras recibir un disparo en un evento dentro del campus de la , generando conmoción y atención nacional en EEUU. 21 de junio en Tulsa Oklahoma : siete personas resultaron heridas en un tiroteo durante las celebraciones del Juneteenth en la Universidad Estatal de Oklahoma-Tulsa .

: siete personas resultaron heridas en un tiroteo durante las celebraciones del Juneteenth en la . 27 de abril en Ciudad Elizabeth en Carolina del Norte: un tiroteo dejó un hombre muerto y cuatro heridos en la Universidad Estatal de Elizabeth City . El fallecido no era estudiante de la institución, pero tres de los heridos si eran estudiantes, mientras que otros dos resultaron heridos en la conmoción posterior.

un tiroteo dejó un hombre muerto y cuatro heridos en la . El fallecido no era estudiante de la institución, pero tres de los heridos si eran estudiantes, mientras que otros dos resultaron heridos en la conmoción posterior. 17 de abril en Tallahassee Florida: tiroteo donde dos empleados del servicio de alimentos murieron y al menos otros seis, incluido el tirador, resultaron heridos en el área del edificio del sindicato de estudiantes de la Universidad Estatal de Florida.

Tecnología y medidas de seguridad en campus

Ante la escalada de la violencia, algunas instituciones han adoptado aplicaciones tecnológicas como la app "Stay Safe", que permite a los estudiantes recibir alertas en tiempo real sobre situaciones de emergencia dentro de los campus.

Una estudiante durante una falsa alarma de tiroteo en la Universidad Villanova en el estado de Pensilvania en agosto de 2025 declaró:

"La policía nos pidió que nos mantuviéramos resguardados y evitáramos la zona de la facultad, insistían en que permaneciéramos bajo resguardo hasta recibir una notificación oficial de que la situación estuviera bajo control. Durante la alerta, habia estudiantes corriendo y buscando refugio bajo escritorios", relató una estudiante entrevistada por CBS News Philadelphia.

