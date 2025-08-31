Impactante

Los 10 tiroteos escolares más devastadores de Estados Unidos: ¿Qué hay detrás de cada tragedia?

Diversos sucesos relacionados con pistoleros en recintos educativos de Estados Unidos han sacudido la opinión pública 

Por Martín Sojo
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 01:00 pm

El reciente tiroteo en Minneapolis, durante una ceremonia en un recinto educativo católico, sacudió a Estados Unidos por la magnitud del caso.

Una mujer transgénero, identificada como la atacante, abrió fuego desde el exterior, causando la muerte de dos niños y dejando a 17 heridos.

La principal persona señalada responde al nombre de Robin Westman, quien anteriormente se identificaba como Robert Westman. Cambió su nombre legal a Robin siendo adolescente.

Este trágico suceso se suma a una larga lista de tiroteos en escuelas que han marcado el siglo XXI en Estados Unidos.

A continuación, una lista de 10 tiroteos en escuelas de Estados Unidos que han impactado a la opinión pública:

1. Tiroteo en Red Lake (2005): Un adolescente en la reserva india de Red Lake, Minnesota, comenzó su jornada asesinando a su abuelo y a la pareja de este. Luego, se dirigió a la escuela secundaria, donde mató a siete personas y un guardia de seguridad antes de quitarse la vida.

2. Tiroteo en Virginia Tech (2007): Este ataque se convirtió en el más mortífero en una institución educativa, con 32 víctimas fatales. La masacre desató un intenso debate sobre las leyes de armas y la salud mental en el país.

3. Tiroteo en Northern Illinois University (2008): En DeKalb, Illinois, un atacante disparó contra una multitud, resultando en cinco muertes y 17 heridos, convirtiéndose en el segundo tiroteo más letal en un campus universitario.

4. Tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook (2012): Este devastador ataque en Newtown, Connecticut, dejó a 20 niños de primer grado y seis miembros del personal muertos, provocando un llamado nacional por reformas en las leyes de armas.

5. Tiroteo en Arapahoe High School (2013): Un estudiante de 18 años disparó a su compañera Claire Davis, quien falleció días después. El atacante se suicidó, lo que llevó a una rápida respuesta policial que evitó más víctimas.

6. Tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas (2018): En Parkland, Florida, un exestudiante mató a 17 personas. Este evento impulsó a los sobrevivientes a crear el movimiento "March for Our Lives", abogando por un control de armas más estricto.

7. Tiroteo en la escuela secundaria de Santa Fe (2018): Pocos meses después de Parkland, un estudiante en Texas mató a 10 personas, manteniendo la atención pública sobre la violencia armada en las escuelas.

8. Tiroteo en Umpqua Community College (2015): En Roseburg, Oregón, un atacante dejó nueve personas muertas, siendo uno de los incidentes más letales en un campus universitario.

9. Tiroteo en la escuela primaria Robb (2022): En Uvalde, Texas, 19 niños y dos maestras fueron asesinados. La controversia sobre la respuesta policial generó un intenso debate sobre la seguridad en situaciones de tirador activo.

10. Tiroteo en la Escuela Covenant (2023): En Nashville, Tennessee, un atacante mató a tres niños y a tres miembros del personal, reavivando las conversaciones sobre la seguridad en escuelas privadas y la salud mental del agresor.

