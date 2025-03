Cubanos con I-220 se encuentran en peligro de deportación en USA: Detienen a mujer que asistió a cita de supervisión

Suscríbete a nuestros canales

Los casos de inmigrantes en Estados Unidos (EEUU) que asisten a sus citas migratorias, o citas de supervisión, y son privados de su libertad empiezan a acumularse.

Resulta que la pareja de una ciudadana cubana con un I-220A ha denunciado que ésta fue detenida tras asistir a su cita de supervisión con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Recordemos que un documento I-220A es otorgado a migrantes en proceso de deportación, pero que siguen en el país bajo supervisión, como lo reseña el portal de Directorio Noticias.

Y, aunque actualmente el estatus del I-220A está siendo revisado en tribunales, aun no se ha anunciado ninguna decisión que respalde la detención de personas bajo el mismo.

El esposo de la mujer implicada, Ernesto David Puis Ramírez, asegura que la mujer no tenía antecedentes penales ni problemas previos con las autoridades migratorias.

“Mi esposa fue detenida hoy por ICE. Tenemos un niño de 3 años. No tenemos delito, no tenemos corte, la corte de mi esposa es en 2026, no tenemos ni siquiera un ticket de tránsito. Todo ha estado bien, trabajando, haciendo taxes, no le hemos hecho daño a nadie”, indicó Puis Ramírez.

El hombre pidió ayuda a la comunidad para visibilizar el caso y pedir la liberación de su pareja.

Entienda el panorama legal del caso

Ocurre que la detenida había solicitado asilo afirmativo, pero no lo había presentado ante la corte de inmigración, según lo señaló el abogado Jesús Novo.

El especialista explicó que esto llevó a que el oficial de ICE, sin acceso al sistema de asilo afirmativo de USCIS, determinara su detención inmediata.

En este sentido, Novo manifestó que esto no es una situación que sea común y que parece ser el resultado del endurecimiento de las políticas migratorias.

Además, se dio a conocer que la mujer recibió dos opciones:

Firmar su deportación inmediata a Cuba, o esperar una audiencia ante un juez de inmigración en detención.

La misma optó por la segunda alternativa, con la esperanza de presentar su caso. Lo cual, a los ojos del abogado podría convertirse en un asilo viable.

Novo enfatizó que es crucial que los migrantes con citas en ICE se asesoren con un abogado antes de asistir, para evitar situaciones similares.

Tomando en cuenta este precedente, esto es aun más necesario para las personas con las personas con I-220A.

No se trata de que las personas falten a sus citas, sino que evalúen cuál es su situación antes de asistir, para evitar sorpresas desagradables.

