El llamado que hacen en Florida ante la llegada de la temporada de huracanes: conozca las medidas de prevención y preparación

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1ro de junio oficialmente dará inicio la temporada de tormentas y huracanes en Estados Unidos (EEUU), ante su cercanía el representante de Florida a hecho un llamado a su comunidad.

El gobernador del estado, Ron DeSantis, hizo un llamado a los residentes para que se preparen y prevengan impactos que puedan evitarse, como lo reseña el portal de AP.

“Si planeas y no sucede, nunca tendrás que arrepentirte. Si no planeas y sucede, inmediatamente vas a decir: ‘¿Por qué no lo hice?’”, argumentó en una conferencia de prensa.

Recordemos que, aunque no se espera que esta temporada sea tan volátil como la del 2024, lo cierto es que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé que hay un 60% de probabilidad de que sea superior a lo normal.

En este sentido, pronostican entre 13 y 19 tormentas con nombre, de las cuales de 6 a 10 podrían convertirse en huracanes. Y, de esas, al menos entre 3 y 5 podrían alcanzar categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a los 177 km/h.

Niveles que representan una amenaza directa a la vida, infraestructura y servicios públicos.

Es importante tener presente que, el año pasado, Florida enfrentó tormentas como Debby, Helene y Milton, lo que convirtió a la temporada 2024 en la tercera más costosa registrada, con miles de millones de dólares en daños.

Lo que debe hacer para estar preparado ante tormentas y huracanes

Tomando en cuenta que la temporada de huracanes en Florida no debe tomarse a la ligera, estas son las recomendaciones que hacen las autoridades:

Los floridanos deben estar preparados con alimentos, agua y suministros domésticos para 7 días para ellos y sus mascotas.

Esto incluye agua embotellada, alimentos no perecederos, medicamentos, baterías, linternas, generadores y otros artículos de emergencia.

Tengan en cuenta que, si necesitan evacuar, no tienen que viajar cientos de kilómetros (millas) cuando basta con desplazarse una corta distancia tierra adentro a un hotel o refugio.

Los residentes que viven en la costa deben estar familiarizados con su zona de evacuación para saber a qué áreas se refieren los funcionarios de emergencia si se emite una orden.

Expertos en gestión de desastres recomiendan que las familias revisen sus planes de contingencia, preparen kits de emergencia, mantengan sus documentos importantes a salvo y aseguren sus propiedades, especialmente si viven en zonas de riesgo.

Refuerce puertas y ventanas, y limpie drenajes para evitar inundaciones.

Asegúrese de que su póliza cubra daños por huracanes y tenga copias físicas y digitales de los documentos.

Siga las actualizaciones de la NOAA, la División de Manejo de Emergencias de Florida y su gobierno local

En años anteriores, los floridanos podían comprar suministros para tormentas gracias a un programa estatal que no grava artículos como generadores, baterías, linternas, lonas y neveras.

Sin embargo, actualmente este beneficio está en espera ya que el Congreso de Florida no ha aprobado un presupuesto.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube