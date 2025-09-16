Empresas de Florida responden a publicaciones que celebran el asesinato de Charlie Kirk: conoce la drástica medida

Suscríbete a nuestros canales

Después del trágico asesinato del activista conservador Charlie Kirk, sus seguidores se lanzaron a las redes sociales para buscar las publicaciones de sus detractores, señalando a aquellos que celebraron su muerte en plataformas como "Charlie Kirk Data Foundation" y "Cancel The Hate".

Cuando presentó el pódcast "The Charlie Kirk Show" el lunes, el vicepresidente JD Vance instó a los oyentes a unirse a la campaña de los activistas.

“Cuando vean a alguien celebrando el asesinato de Charlie, denúncienlo y, ¡caray!, llamen a su empleador”, aseguró Vance.

“No creemos en la violencia política, pero sí en la civilidad, y no hay civilidad en celebrar un asesinato político”, añadió.

El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk fue acusado formalmente por agentes del FBI

Tyler Robinson, de 22 años, fue acusado por agentes especiales del FBI de dispararle a Kirk, de 31 años, en el cuello mientras este hablaba con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró que Robinson, quien mantenía una relación romántica con una persona transgénero, cooperaba con las autoridades.

Los partidarios de Kirk en la Universidad Internacional de Florida celebraron una vigilia en el condado de Miami-Dade el lunes por la noche.

Gabriela Burstein, de Republicanos Universitarios de FIU, declaró que era un homenaje a un hombre que acogió el debate público.

Algunos empresarios del sur de Florida han despedido a empleados por mensajes reaccionando al asesinato de Charlie Kirk

Varias instituciones, como la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami y la Academia iMater, reaccionaron a las publicaciones en las redes sociales sobre el asesinato de Kirk con declaraciones, reseña Local10.

La FWC actuó con rapidez para despedir a la persona y declaró que espera la máxima profesionalidad de sus empleados, según un comunicado publicado en X.

El sábado, la Universidad de Miami despidió a un neurólogo por lo que un portavoz describió en Instagram como un "comentario público inaceptable". La universidad también añadió que las expresiones que toleran la violencia son inaceptables.

Adam Hasner, presidente de la Universidad Atlántica de Florida, anunció el sábado en X que un profesor estaba en licencia administrativa mientras se investigaban sus "repetidos comentarios en las redes sociales".

La Academia iMater, una escuela de Hialeah, reaccionó a la publicación de un empleado y anunció su despido en un comunicado en Facebook el domingo.

Un portavoz de la escuela escribió que se abordó la situación de inmediato y que el individuo no regresaría al campus.

