Estados de USA donde la jubilación es más costosa: descubre cuánto debes tener ahorrado

Planificar la jubilación en Estados Unidos resulta un desafío mayor debido al incremento constante en los costos de bienes y servicios.



Aunque el Seguro Social ofrece cierto alivio económico, sus beneficios no son suficientes para cubrir los gastos diarios, lo que obliga a los ciudadanos a depender de sus ahorros e inversiones para asegurar una vejez sin sobresaltos financieros.

Según un informe de GOBankingRates, en varias regiones de EE.UU. se requiere un ahorro mínimo de $ 1 millón para garantizar una vida sin preocupaciones financieras.



Entre los estados con los costos de retiro más altos se encuentran Utah, Oregón, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Arizona, Maine, Washington, Vermont, New Jersey, New York, Alaska, California y Massachusetts.



En estas regiones, los elevados precios en vivienda, atención médica y servicios generales hacen que la jubilación sea significativamente más costosa, reseña el portal Capital.

EL ESTADO MÁS CARO

Hawái destaca como el estado más caro, donde se necesita un ahorro superior a los $ 2 millones para retirarse con tranquilidad, debido a la escasez de viviendas asequibles y altos precios de bienes y servicios.



Un estudio de Northwestern Mutual de 2024 revela que los estadounidenses estiman necesitar al menos $ 1.46 millones para poder retirarse sin preocupaciones, lo que representa un aumento del 15 % respecto al año anterior.



Esta cifra refleja la creciente preocupación por el alza de los costos en sectores clave como la salud y la vivienda.

